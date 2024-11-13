В больнице умер офицер киевского центра комплектования Вооружённых сил Украины, который выстрелил себе в голову на рабочем месте.

Об этом сообщает телеканал "ТСН" со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, на месте инцидента была обнаружена предсмертная записка, в которой было сказано, что причина самоубийства – усталость от службы. Источники в правоохранительных органах не исключают, что майор решил покончить с собой из-за конфликта с руководством на фоне большого объёма работы.

Источники сообщают, что погибшим оказался начальник группы персонала майор Воеводин. После произведённого выстрела офицер выжил и был госпитализирован, но позже умер.

Ранее стало известно, что застрелился комбат ТрО, чьи бойцы самовольно отошли с позиций под Угледаром.

По имеющимся свидетельствам, Игорь Гриб покончил с собой сразу после построения: когда бойцы подразделения разошлись, раздался выстрел.

Также в ГБР подтвердили информацию о самоубийстве мужчины в Кировоградской области из табельного оружия.

Во время доставки в психиатрическую больницу житель Светловодска выхватил автомат у полицейского и выстрелил себе в голову.