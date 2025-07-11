Застреленный вчера в Киеве полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич имел отношение к операции ВСУ в Курской области в прошлом году. Также он был причастен к убийству полевого командира "ДНР" Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году.

Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, в последние годы Воронич входил в состав элитного подразделения, ответственного за действия в "серой зоне".

Его подразделение "сыграло ключевую роль" в наступлении ВСУ на Курскую область. Также газета упоминает атаку СБУ на стратегическую авиацию в глубине РФ, но не уточняет, было причастно ли к ней подразделение Воронича.

Также The New York Times пишет, что СБУ убивала назначенных РФ чиновников на захваченных территориях Украины. По словам бывшего коллеги убитого, поступив на службу в СБУ в середине 1990-х годов, Воронич некоторое время командовал подразделением специального назначения, предназначенным для проведения подобных акций. В частности, подразделение, известное как Пятое управление, действовавшее при технической поддержке ЦРУ, отвечало за убийство высокопоставленного командира "ДНР" Павлова.

Напомним, Воронича убили 10 июля в Голосеевском районе Киева на парковке, когда он подошел к своему автомобилю.

Подробнее об убитом мы писали в отдельном материале.