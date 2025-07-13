Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что группа киллеров, застреливших полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве, ликвидирована.

По его словам, его убили мужчина и женщина по заказу российских спецслужб.

"Сегодня утром силами СБУ проводилось задержание боевой группы ФСБ РФ, которые были доставлены в Украину и три дня назад совершили убийство сотрудника СБУ полковника Воронича Ивана Ивановича, нашего славного собрата. В результате проведения внегласно-поисковых работ разведовательных мероприятий логово вражеское было выявлено и утром проводилось их задержание", - заявил Малюк.

Он отметил, что при задержании сегодня утром в Киевской области они оказывали сопротивление и были убиты.

"Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины – это смерть!", - добавил глава СБУ.

Напомним, Воронича убили днем 10 июля в Голосеевском районе Киеве. Западные СМИ сообщали, что он имел отношение к операции ВСУ в Курской области в прошлом году и к убийству полевого командира "ДНР" Арсена Павлова с позывным "Моторола" в 2016 году.

Детальнее о расстреле Воронича мы писали в отдельном материале.