Бывший капитан СБУ Сергей Кузнецов был задержан в Италии по делу о подрыве газопровода "Северных потоков", когда приехал на отдых с семьей.

Об этом сообщает итальянский новостной портал Open online.

Местные карабинеры узнали о приезде человека в розыске по запросу Германии после его регистрации в гостиничном комплексе.

СМИ публикуют его фото.

Ранее была информация, что в момент задержания он вёл сына в университет.

По данным издания, операция по подрыву трубопороводов имела кодовое название "Диаметр". Группа состояла из семи человек: Кузнецов, несколько его друзей и четыре гражданских водолаза. Они отплыли из немецкого Ростока на арендованном по поддельным документам судне "Андромеда". На борту были спрятаны гидрокостюмы, кислородные баллоны и взрывчатые устройства.

Во время ночных погружений водолазы установили не менее четырех взрывных устройств, каждое весом от 14 до 27 килограммов, состоящих из экзогенных и октогеновых с взрывателями замедленного действия.

Напомним, вчера в Италии задержали украинца, которого подозревают в координации диверсии на "Северных потоках". WSJ сообщал, что задержанный украинец Сергей Кузнецов является отставным капитаном ВСУ и служил в СБУ.