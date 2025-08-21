В Италии по делу о подрыве газопровода "Северный поток" арестован гражданин Украины Сергей К.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Итальянская полиция арестовала мужчину в среду вечером в районе Римини на основании европейского ордера на арест.

Сообщается, что он был на борту парусника "Андромеда", с помощью которого была заложена взрывчатка в трубопроводы. Следователи считают, что украинец был не водолазом, а скорее всего, он был координатором атаки.

Ожидается, что он будет экстрадирован в Германию.

Напомним, в прошлом году генеральный прокурор ФРГ Йенс Роммель заявил, что Германия расследует возможную причастность государственных органов Украины к подрыву "Северных потоков" в 2022 году.

По версии немецкого следствия, газопроводы подорвала группа украинцев, действовавшая по команде тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного.

При этом информация о том, был ли к этому причастен президент Владимир Зеленский, поступает разноречивая. Одни СМИ пишут, что он одобрил операцию. Другие, что даже не знал о ней. Третьи, что знал, но не одобрил.

Украина какую-либо причастность к подрыву газопроводов отрицает.