С конца прошлого года в Иране происходят массовые протесты, которые приняли серьёзный масштаб и уже перерастают в вооружённые столкновения.

Ситуация начала накаляться с торговцев с центрального городского рынка Тегерана, которые 28 декабря вышли на улицы в знак протеста против резкого падения курса национальной валюты, который в течение декабря рухнул с 817,5 тысяч риалов за доллар до 1,4-1,5 миллиона риалов. По данным местных СМИ, наиболее активно в протестах участвовали продавцы мобильных телефонов, электроники и бытовой техники, которые покупают свой товар за иностранную валюту, а продают – за местную.

"Мы не можем покупать товар утром и продавать его вечером: курс меняется за часы", - заявляли они.

Так что изначально протестующие требовали вернуть курс как минимум к тем отметкам, которые были в начале декабря, а также привести официальный курс в банках в соответствие с реальным курсом чёрного рынка.

Власти Ирана поначалу довольно спокойно отреагировали на протесты: президент Масуд Пезешкиан признал, что у народа есть основания для недовольства, и призвал правоохранителей проявлять сдержанность. В тот же день объявил об уходе в отставку глава иранского центробанка. Кроме того, власти заявили о валютных интервенциях для стабилизации курса, которые, впрочем, дали ограниченный результат: курс риала укрепился примерно до 1,3 миллиона риалов за доллар, что было далеко от требований протестующих, поэтому акции продолжились. А 31 декабря их характер резко изменился, как по мановению волшебной палочки.

Это связывают прежде всего с присоединением к протестам студентов преимущественно Амиркабирского технологического университета, традиционной кузницы наиболее радикальных протестов. Лозунги трансформировались: всё чаще стали звучать требования не смены экономической политики, а всего правящего строя, свержения режима аятолл и восстановления монархии. Одновременно с этим протесты вышли за пределы Тегерана и распространились на другие города страны, включая Исфахан, Шираз и Машхади.

А после заявления Донаьлда Трампа о готовности США нанести удар по Ирану в случае, если его власти применят силу к протестующим, интенсивность акций резко возросла. Однако увеличилось и применение силы со стороны властей: на 6 января сообщалось о 35 погибших и 1200 арестованных.

Жесткие меры позволили в значительной степени сбить протестную волну в крупнейших городах, но в других местах ситуация становится всё более напряженной, особенно в районах близ границы с Ираном, где живут курды.

7 января базирующийся во Франции Национальный совет сопротивления Ирана заявил о взятии под контроль городов Абданан и Малекшахи на границе с Ираком, а также Кередж к западу от Тегерана. СМИ опубликовали видео толп протестующих с оружием на улицах, а также правоохранителей, забаррикадировавшихся в отделениях полиции. В то же время власти Ирана информацию о захвате городов протестующими опровергли.

Ближайшие дни определят, удастся властям подавить протесты либо они действительно приведут к потере контроля исламской республики над целыми городами, а значит, потенциально к гражданской войне или падению власти.

Тегеран традиционно обвиняет в разжигании протестов США и Израиль. Генштаб Ирана уже угрожает последнему упреждающим ударом.

Заинтересованность Израиля и США в падении режима аятолл очевидна. Поэтому, безусловно, они так или иначе поддерживают протесты и продолжат это делать. Особенно если протестующим удастся взять под контроль крупные территории, куда можно наладить поставки оружия - тем более с теми же курдами у американцев и Израиля традиционно тесные отношения. И как раз по этой причине Тегеран постарается сделать всё, чтобы этого не допустить. Близкие к протестующим СМИ ожидают в ближайшие дни применения со стороны КСИР, полиции и армии жестких мер для подавления выступлений. Но также нельзя исключать и ударов со стороны Израиля и США, если они увидят, что иранские власти близки к подавлению бунта.