Российские спецслужбы планируют расшатать ситуацию внутри Украины под видом якобы мирных протестов.

С таким обвинением выступил в своем телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, россияне "могут готовить ряд протестных акций в крупных городах юга и востока: Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве, а также в Киеве".

"РФ стремится использовать человеческую боль и уязвимость: на материальной основе планируют привлекать преимущественно женщин, в том числе матерей наших военнослужащих — пленных и/или пропавших без вести. Враг рассчитывает, что это создаст нужный эмоциональный фон, обеспечит медийность и спровоцирует общественный резонанс. По замыслу России эти меры должны стать инструментом дестабилизации внутриполитической ситуации и создания давления на украинское военно-политическое руководство — особенно на фоне активных консультаций Украины и США относительно условий прекращения войны", - сказано в публикации.

Отметим, что митинги родственников пропавших без вести и военнопленных проходят в Украине на протяжении последних лет регулярно и на них часто звучат неприятные для властей и командования ВСУ речи. Означает ли заявление Лубинца, что теперь все подобные мероприятия власти будут рассматривать как спецоперации РФ, пока непонятно.

Напомним, в феврале прошлого года Комитет по вопросам разведки при президенте Украины уверял, что Россия готовит спецоперацию "Майдан-3", цель которой - поставить под сомнение легитимность Владимира Зеленского после 20 мая, когда должен был закончиться срок его полномочий.

А в бытность президентом Петра Порошенко его политтехнологи объявили о якобы разработанном в Москве плане "Шатун" по дестабилизации ситуации в Украине.