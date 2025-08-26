В Киеве на митинге родственников пропавших без вести военных рассказали о проблемах в бригадах ВСУ. В частности, речь шла о пытках и об отсутствии эвакуации.

Соответствующее видео с митинга опубликовали телеграм-каналы.

Перечисление бригад и того, что в них творится, зачитала одна из выступающих:

95-я, 117-я, 118-я бригады - солдат не эвакуируют с потерянных позиций, и они вынуждены сдаваться в плен;

57-я бригада - солдат держат в ямах, бьют и издеваются над ними;

225-я и 425-я бригады - солдатам дают телефоны один раз в неделю под наблюдением, неподготовленных новобранцев бросают на "ноль";

23-я бригада - воруют вещи пропавших без вести, при этом эвакуация с потерянных позиций не проводится;

39-я бригада - давление на родственников солдат, чтобы те не писали рапорты с жалобами на командование;

59-я бригада - за эвакуацию раненого с поля боя с родственников требуют 300 долларов;

116-я бригада - случай убийства солдата, который выдали за самоубийство.

Ранее самовольно оставивший часть военный из Кировоградской области заявил о жестоком обращении в 57-й отдельной мотопехотной бригаде под Волчанском, где он служил с мая 2024 года. Командование 57-й бригады отвергало обвинения.

Также украинские издания писали, что в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ выбивали деньги с военных, которые употребляли алкоголь и совершали другие нарушения, а не желавших платить избивали.

