Уже вторую неделю подряд в субботу на Майдане Независимости в Киеве собираются протестующие, которые требуют увольнения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и отставки президента Украины Владимира Зеленского.

На акции присутствует около 30 человек, однако люди продолжают подтягиваться.

Спустя какое-то время участники начали требовать не просто отставки руководителя Офиса Президента Ермака, а его ареста.

Протестующие заявили, что будут выходить на Майдан каждую субботу в 12:00, пока Ермак, по их словам, "не окажется за решёткой".

Кроме того, они призывают граждан по всей стране организовывать аналогичные акции у зданий областных администраций.

Ранее мы писали, что руководство СБУ начало дистанцироватся от Зеленского и Ермака.

Подробнее о том, какие перспективы у Ермака мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1368-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 22 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военное руководство РФ заявило Путину о захвате Купянска в Харьковской области, а также Ямполя в Донецкой. Опубликованы все 28 пунктов плана, подготовленного США для Украины. Трамп назначил дедлайн для принятия Украиной его мирного плана. Продолжается обсуждение состоявшейся встречи фракции "Слуги народа" с Зеленским, от которой в политкругах ждали неких кардинальных перемен.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.