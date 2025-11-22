В субботу, 22 ноября, в Украине идет 1368-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 22 ноября
8:55 Взрыв в Павлограде. Воздушные силы сообщали об атаке "скоростной цели" на город (видимо, ракеты).
8:04 Ночью "Шахеды" нанесли удар по пункту пропуска "Орловка" на границе с Румынией.
КПП остановил свою работу, сообщили в таможенной службе.
Кадры взрывов со стороны Румынии публикуют одесские телеграм-каналы.
