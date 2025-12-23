На прошлой неделе во Франции прошли обыски у бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна, после чего он был задержан. Сейчас его уже выпустили на свободу, но по данным СМИ, французские правоохранительные органы возбудили против него дело об отмывании денег, поскольку при обыске у него обнаружили крупные суммы наличности и дорогие часы.

При этом сам обыск у Пискуна, инициированный украинским Государственным бюро расследований, проводили совсем по другому поводу: в связи с одним из дел, которое сейчас ведётся против Игоря Коломойского. Речь идет о заказе убийства адвоката Сергея Карпенко. По материалам следствия, он отказался выполнять указания олигарха в отношении "ДнепрСпецСтали" в рамках корпоративного конфликта за контроль над предприятием между Коломойским с одной стороны и Виктором Пинчуком и Константином Григоришиным - с другой. В 2003 году на Карпенко напали в Феодосии, он чудом выжил. В 2005 году Генпрокуратура по этому факту возбудила против Коломойского уголовное дело, но вскоре оно забуксовало, а затем его закрыли.

В мае прошлого года Коломойскому вручили подозрение в связи с этим покушением. И уже тогда всплыло имя Пискуна. Его упомянул советник Офиса президента Сергей Лещенко, описывая фабулу дела. По заявлению Лещенко, Пискун получил от Коломойского 50 миллионов долларов за закрытие дела, о чем экс-генпрокурор, как утверждает советник Офиса президента, лично сообщил Виктору Пинчуку, а тот дал показания об этом милиции.

Отметим, что это дело также упоминалось в материалах процесса, который слушался в Лондонском арбитраже, где в середине нулевых судились Коломойский и Григоришин. В 2007 году там дал показания бизнесмен Михаил Бродский. Он рассказал Лондонскому суду, как выступил посредником между Коломойским и генпрокурором Пискуном, что в итоге закончилось закрытием уголовного дела против владельца группы "Приват". При этом факт передачи взятки он не подтвердил, но сообщил, что Пискун убедился в заказном характере этого дела, намекая на то, что его могли инициировать конкуренты Коломойского через тогдашнего секретаря СНБО Петра Порошенко (сам Бродский был советником враждовавшей с Порошенко Юлии Тимошенко).

Показания Бродского тогда цитировали украинские СМИ.

"В июне 2005 года мне позвонил господин Коломойский и сообщил, что у него есть проблема. Коломойский сказал, что он хочет ко мне обратиться, потому что я "старый диссидент" и что я могу вмешаться в эту проблему на стороне справедливости.

Коломойский сказал, что Порошенко заказал его в прокуратуре и что против него выписано постановление об аресте. Я рассказал Пискуну о своем разговоре с Коломойским, а также о возможной роли Порошенко в организации возможного фальсифицированного уголовного преследования относительно Коломойского.

Пискун мне вначале не поверил и заявил, что при нём прокуратура не будет участвовать в подобного рода заказных делах. После чего Пискун кому-то позвонил и приблизительно через 10 минут сообщил мне, что действительно постановление об аресте Коломойского передано на утверждение в суд. Пискун сказал, что хочет разобраться с этим вопросом и специально для этого создаст группу, которая займётся расследованием дела. В сентябре Коломойский сообщил мне, что уголовное дело в отношении него было закрыто.

Позднее, приблизительно в ноябре 2005 года, когда Пискун покинул свой пост, он сообщил мне, что Порошенко оказывал на него давление в организации уголовного дела против Коломойского. Он далее упомянул, что его вмешательство в вопрос с делом Коломойского было одной из причин его увольнения", - заявил Бродский.

В свою очередь Григоришин сказал Лондонскому суду, что за закрытие этого уголовного дела было заплачено 50 миллионов долларов и что Пискун лично ездил в суд забирать ордер на арест Коломойского.

Позже, в 2015 году, в том же Лондонском суде, но в рамках уже другого дела, аналогичные обвинения против Пискуна и Коломойского выдвинула команда Пинчука. Сам Пискун и Коломойский обвинения отрицают.