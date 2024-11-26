Верховный суд окончательно отказал олигарху Игорю Коломойскому в отмене национализации "ПриватБанка" и его возвращении бывшим владельцам.

Об этом сообщает Нацбанк.

"Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда подтвердил невозможность возвращения государственного "ПриватБанка" бывшим собственникам. Верховный суд 26 ноября отклонил кассационные жалобы бывших акционеров "ПриватБанка" Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd по делу № 910/1834/19 и оставил в силе определение Хозяйственного суда города Киева от 7 мая 2024 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10 сентября 2024 года. Этими судебными решениями было закрыто производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи "ПриватБанка" во время национализации банка в декабре 2016 года и обязательства вернуть бывшим акционерам в собственность акции банка. Верховный суд в очередной раз констатировал, что нарушений прав экс-акционеров в процедуре вывода неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства нет", - сказано в пресс-релизе.

За несколько дней до войны Коломойский выражал уверенность в том, что суды помогут ему вернуть "ПриватБанк". Он рассчитывал на судебные решения в пользу бывших акционеров.

Напомним, бизнесмен сейчас находится в СИЗО, в том числе по делам "ПриватБанка".