Бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что суды помогут ему вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк. Он рассчитывает на судебные решения в пользу бывших акционеров.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Я просто уверен, что мы его себе вернем. Если все будет справедливо и честно - то нам должны его вернуть", - сказал журналистам Коломойский.

При этом он добавил, что надеялся на быстрое решение этого вопроса после поражения Петра Порошенко на президентских выборах 2019 года.

"Мы рассчитывали, что Петя уйдет и справедливость быстро победит. Но не победила. Уже три года прошло. Но мы надеемся на лучшее", - заявил олигарх.

Также он назвал "неконституционной фигней" так называемый "антиколомойский" закон, который предусматривает невозможность возврата банка в собственность бывшим акционерам.

Отметим, что так называемый "антиколомойский" закон был подписан президентом Владимиром Зеленским в мае 2020 года. Он окончательно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, запрещает возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности.

Летом 2021 года Хозяйственный суд Киева на основании так называемого "антиколомойского" закона закрыл дело по иску бывшего акционера и экс-главы правления Приватбанка Александра Дубилета о признании недействительной национализации финансового учреждения.