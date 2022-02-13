Сегодня, 13 февраля, свой 59 день рождения отмечает украинский олигарх Игорь Коломойский.

Торжество началось в 19:00 в центре "Менора" в городе Днепр.

"Менора" - это комплекс общей площадью 50 тысяч квадратных метров.

Празднование проходит в банкетном зале "Меноры", который считается лучшим в Днепре.

Подготовка к торжеству длилась практически весь день. Начиная с 12:00 в 15 метрах от входа в банкетный зал дежурил охранник, который строго предупреждал всех, что к банкетному залу проход закрыт.

Также значительно усилили меры безопасности за несколько часов до начала торжества. Периметр территории возле центра охраняет несколько телохранителей.

В момент празднования центр "Менора" находился под усиленной охраной. По периметру ограждения установлены камеры видеонаблюдения, датчики движения и четыре стационарных поста охраны.

По данным журналистов "Страны", на банкете присутствуют около 50 человек.

Также здесь расположена четырёхзвёздочный отель, цены в котором стартуют от 2700 грн за одну ночь за стандартней номер.

Но именно сегодня в этом отеле забронированы все номера, заселиться можно начиная с завтрашнего дня.

В центре "Менора" работает кухня согласно правил системы кашрута. Этот термин означает пригодность чего-либо с точки зрения галахи (традиционное иудейское право, совокупность законов и установлений иудаизма, регламентирующих религиозную, семейную и общественную жизнь верующих евреев). В упрощенном понимании законы кашрута означает разделение всех пищевых продуктов животного происхождения на мясные и молочные, совместное употребление которых запрещено.

Напомним, что в прошлом свои дни рождения Игорь Коломойский любит праздновать заграницей. Так своё 55-летие в 2018 году олигарх отпраздновал в Женеве (Швейцария).

Тогда на торжестве олигарха были замечены Виталий Хомутынник, Евгений Геллер, Павел Фукс и нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Но с 2019 года олигарх не вылетает за границу, так как против него открыты уголовные дела в США. И он уже более двух лет безвыездно находится в Украине.