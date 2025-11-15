Обвиняемый по делу "Приватбанка" бизнесмен Игорь Коломойский, который уже два года находится в следственном изоляторе, заявил, что "Наполеона-Зеленского скоро не будет".

С такими словами Коломойский обратился к прокурорам, представляющим его обвинение в суде.

Соответствующее видео публикуют политические телеграм-каналы.

Находящийся под следствием бизнесмен также назвал президента Украины Владимира Зеленского "генералиссимусом Наполеоном IV", потому что Зеленский ранее играл роль французского императора фильме "Ржевский против Наполеона".

Ранее Коломойский заявил, что Миндича делают стрелочником в коррупционной истории.

Коломойский сказал, что, естественно, следит за скандалом вокруг "Энергоатома", и заявил, что до попадания в круг Зеленского Миндич был хорошим человеком и у них были нормальные отношения.

Напомним, украинские политики готовятся к новым разоблачениям НАБУ, которые могут дестабилизировать Зеленского.

Financial Times пишет, что Зеленский сам атаковал подозреваемых по этому делу, "пытаясь защитить своё президентство", однако "очень медленно и очень слабо справляется со скандалом".

Мы анализировали в отдельном материале, кто может прийти к власти в Украине, если Зеленскому придется покинуть пост из-за скандала.