Сегодня на Майдане Независимости в Киеве прошел ранее анонсированный митинг против коррупции и президента Украины Владимира Зеленского. На акции собралось около 100 человек.

Люди держали плакаты "Зеленский - преступник", "президента в отставку", "нет коррупции", а также в поддержку арестованного Службой Безопасности Украины детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магомедрасулова.

При этом люди часто вспоминали слова Зеленского, сказанные им в ходе предвыборной кампании 2019 года о том, что если у него появится "свой Свинарчук" (речь идет о соратниках Петра Порошенко, с которым накануне выборов вспыхнул коррупционный скандал) он сразу же подаст в отставку.

Организатор акции, бывшая соратница Михаила Саакашвили Мария Барабаш, сказала, что намерена выходить на Майдан каждую субботу до полного выполнения всех ее требований.

Она требует в частности освобождения Руслана Магомедрасулова, экстрадиции в Украину Тимура Миндича и отставки Андрея Ермака с должности главы Офиса президента, называя его "лидером коррупционных схем".

Напомним, в Киеве провели опрос, чтобы выяснить, считают ли жители столицы, что Владимир Зеленский был осведомлён о коррупции в своём окружении на предприятии "Энергоатом".

Издание The New York Times пишет, что коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича бросает тень на имидж президента Украины внутри страны и на Западе.