Антикоррупционная активистка Мария Барабаш собирает завтра в полдень митинг на площади Независимости в Киеве из-за коррупционого скандала с Тимуром Миндичем и ситуации в Покровске Донецкой области.

Об этом говорится в публикации антикоррупционерши в Telegram.

Барабаш считает, что из-за скандала с пленками Миндича Офис президента сейчас "не может имиджево допустить ни потери города, ни признания поражения, потому что на фоне громких коррупционных скандалов и развала оборонного сектора это будет удар, который может разрушить режим окончательно".

"Поэтому теперь все силы, всю жизнь бросаются в одну точку, чтобы прикрыть политические провалы. Покровск превращается в нескончаемую братскую могилу. Банковая снова играется жизнями военных, переставляя людей как фигуры на шахматной доске. Не позволим, чтобы жизнь украинцев становилась разменной монетой политических игр", - заявляет активистка.

Бывшая соратница экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и глава офиса Совета реформ Барабаш известна тем, что в начале года заявила о "передаче компромата" американским властям на украинское правительство.

О том, что в Украине уже готовят майдан против президента Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала, ранее сообщил глава партии "Братство" Дмитрий Корчинский.