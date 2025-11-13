Нынешний кризис, вызванный скандалом с одним из ближайших соратников президента Тимуром Миндичем, естественно, бьет по позициям Владимира Зеленского.



Как мы уже писали, дело Миндича является частью общей стратегии ситуативной "антизеленской коалиции", в которую входят НАБУ и САП, грантовые структуры, ранее патронируемые Демократической партией США СМИ, Петр Порошенко, некоторые прочие оппозиционные деятели и просто обиженные Зеленским лица вроде Игоря Коломойского.



Согласно их стратегии, на первом этапе Зеленского планируют превратить в "британскую королеву", лишив контроля над правительством, парламентом и силовыми структурами. На втором этапе - принудить к уходу с поста главы государства. Последний пункт, однако, может быть реализован и быстрее, если Зеленский не согласится становиться "королевой".



Поскольку президент никакого видимого сопротивления реализации этой стратегии не оказывает, то в политических кругах усиливается ощущение, что начался обратный отсчет времени до потери Зеленским власти.



Сразу скажем, что это ощущение может оказаться обманчивым. Зеленский все еще контролирует вертикаль власти и силовые структуры. Звоночком о том, что проблемы приобретают для него фатальный характер, стали бы потеря большинства в Верховной Раде и вотум недоверия правительству. А до тех пор возможности маневра для сохранения власти у президента все еще сохраняются.



Однако, безусловно, ситуация для Зеленского складывается угрожающим образом и нельзя исключать, что он может потерять свой пост. Если это произойдет, что поменяется в Украине? Кто придет к власти и какая будет новая политика государства, в том числе и по вопросам войны и мира?



Начнем с популярной теории о том, что за делом Миндича стоит Дональд Трамп, который таким образом хочет принудить Зеленского то ли к уходу, то ли к завершению войны на условиях РФ, то ли к тому и другому сразу (сначала завершению войны, потом к уходу).



Но эта теория не имеет отношения к реальности. Действительно, как мы уже писали, нынешняя программа, в рамках которой НАБУ расследует коррупцию в окружении Зеленского, была запущена с отмашки американцев. Но случилось это еще при Джо Байдене в 2023 году. После прихода к власти Трампа эти процессы продолжились по инерции, причем осуществлявшие их структуры - антикоррупционные органы и ориентированные на Демпартию грантовые структуры - лишились четкой и прямой поддержки Вашингтона. Чем и воспользовался Зеленский, начав фронтальное наступление на них, полагая, что Трамп не будет поддерживать клиентеллу демократов. И это ожидание оправдалось. Даже когда Зеленский летом лишил полномочий антикоррупционные органы, ни президент США, ни кто-либо из его администрации ничего по этому поводу не сказал. Однако в поддержку НАБУ и САП выступила Европа, вынудив Зеленского отступить. Таким образом, с лета именно европейцы стали для бывших структур Демпартии США в Украине новыми покровителями, опираясь на которых НАБУ и "антизеленская коалиция" сейчас пошли в атаку на президента и его окружение. Европейцы уже поддержали эти действия. Судя по всему, на уровне чиновничьего аппарата в Госдепе и ФБР существует поддержка и в США, но это не позиция Трампа, а инерция прежней, заложенной еще при Байдене программы, приказ на остановку которой не был дан.



Поэтому все происходящее сейчас со скандалом вокруг Миндича - это не игра Трампа. Но он ей и не противится, не вступаясь за Зеленского, чего для "коалиции" и ее покровителей более чем достаточно.

Теперь перейдем к тому, кто может взять власть в Украине, если Зеленский ее потеряет.



Можно выделить три крупные силы.

Первую можно назвать "партией Сороса". Это уже перечисленные выше структуры, раньше патронируемые Демпартией США, а сейчас – Европой. Их кредо следующее: управлять Украиной и экономикой, осваивать ее ресурсы и бюджет должны не условные зеленские, миндичи, ермаки и украинские олигархи, а условные соросы – представители глобалистских кругов, а также европейских и транснациональных корпораций.

"Партия Сороса" сейчас наиболее подготовленная к перехвату власти в Украине сила. Она опирается на поддержку главного донора Украины - Европы, контролирует НАБУ и САП, отбор международных экспертов, которые имеют решающее право голоса при назначении судей, а также руководителей силовых и контролирующих структур. Через этот механизм представитель этой "партии" уже возглавил БЭБ. А в будущем, как требует Европа, аналогичным образом должно быть выбрано и руководство Нацполиции, ГБР и таможни. Кроме того, у этой партии есть свой медиаресурс в лице холдинга Томаша Фиалы, а также многочисленных СМИ, живущих на западные гранты. У "партии" есть уже и готовый сменщик Зеленского – экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, которого эта среда активно продвигает. Хотя, будет сам Залужный считать себя чем-то обязанным "партии Сороса", если придет к власти, или сделает ставку на своих армейских и одесских друзей – вопрос открытый.



Вторая – это украинский крупный бизнес, в довоенное время называемый олигархатом: политический класс, региональные кланы, руководители силовых структур, лица, влияющие на судебную систему и контролирующие структуры таможни и налоговой, а также отдельные представители криминалитета. То есть те, кого принято называть украинской элитой, которая правила страной с конца 1090-х годов. После начала вторжения РФ эта элита вынужденно перешла в полное подчинение Зеленскому. В том числе было почти обнулено влияние олигархата, причем часть его попала под санкции или даже оказалась в тюрьме. Поэтому, естественно, эта среда не сильно любит Зеленского, а некоторые ее представители его прямо ненавидят и сейчас по мере сил участвуют в кампании против него (в частности, Коломойский и Порошенко). Однако "партия Сороса" для украинской элиты еще хуже. Теоретически от Банковой можно откупиться и с нею договориться. В логике же "партии Сороса" прежняя украинская элита в принципе не нужна, а потому подлежит отстранению от какого-либо влияния на процессы в стране вплоть до полного "уничтожения как класса". Однако у традиционной украинской элиты остаются сильные позиции. У нее есть рычаги влияния на большинство депутатов в нынешнем парламенте, тогда как у "партии Сороса" в Верховной Раде наберется от силы полсотни "штыков". Она имеет по-прежнему масштабное влияние на силовые структуры и суды. В ее руках остаются крупные медиа. В то же время внутри украинской элиты нет координации действий. Наоборот, ее представители ведут между собой беспрерывную борьбу, деля рынки и потоки. А потому и единого лидера у нее нет. Также не в пользу нее работает сильная зависимость Украины от внешней поддержки. Однако если Зеленский уйдет, то эта среда, безусловно, постарается сделать так, чтобы новую конфигурацию власти контролировала именно она, а не "партия Сороса".

Третья сила – это военные. Речь в данном случае идет не о Залужном, который уже в большей степени политик, а о тех, кто сейчас находится в действующей армии. Сейчас Зеленский и подконтрольные ему силовые структуры СБУ и ГБР тратят немало сил и времени на то, чтобы пресекать проявление у военных нелояльности и политической субъектности, а также поддерживают вражду и конкуренцию между командирами подразделений. Исключение делается лишь для отдельных лиц вроде Андрея Билецкого, которого Банковая планировала использовать на выборах для оттягивания голосов у Залужного. Также имеет свой политический рейтинг глава ГУР Кирилл Буданов, из-за чего постоянно ходят слухи о намерении Банковой его уволить. Но в остальном любую политическую активность военных Офис президента пресекает. Однако если Зеленский уйдет и на какое-то время возникнет вакуум управления и контроля, то нельзя исключать, что отдельные командиры могут задаться вопросом, почему они должны подчиняться политикам, если на них держится вся украинская государственность. Они решат, что пора брать власть в свои руки.

Теперь перейдем к тому, какие могут произойти перемены в политике Украины в отношении войны и мира, если Зеленский потеряет власть.



Отметим, что в наибольшей степени эту политику будут определять объективные факторы: ситуация на фронте, степень поддержки Украины со стороны западных партнеров и их позиция по войне и условиям ее завершения, а также ситуация внутри страны, точнее, степень ее стабильности и управляемости.



Но если брать "инерционный сценарий", при котором Украина продолжает войну на истощение при поддержке Европы, то "партия Сороса" будет стоять примерно на тех же позициях, что и Зеленский: перемирие по линии фронта или, в противном случае, война до победного конца, требование гарантий безопасности от Запада, жесткий антироссийский курс даже в случае окончания войны. При этом возможно ужесточение политики внутри страны: снижение мобилизационного возраста и усиление репрессивных механизмов против уклонистов, к чему в этой среде уже давно призывают. Учитывая, что к "партии Сороса" примыкают немало националистов, не исключено ускорение процессов вытеснения русского языка и активизация давления на УПЦ.



Традиционная украинская элита более склонна к компромиссам с РФ, в ее среде немало сторонников "доктрины Арестовича", согласно которой Украина должна отказаться от антироссийского курса, стать нейтральной страной, пойти на компромиссы с РФ по условиям завершения войны, включая передачу Донбасса и вопросы языка. Также распространено мнение, что в случае ухода Зеленского Украина может получить лучшие условия мира от РФ, чем существующие. В целом отношение этой части украинской элиты к России сравнимо с отношением в 1990-х годах группировки, владеющей в условном городе несколькими рынками и сетью киосков, к братве из соседнего региона, которая хочет отобрать эти активы (или их часть) и устраивает набеги, поджигая киоски в людных местах и захватывая рынки. Противостояние таких группировок может длиться долго, быть жестоким и кровавым, но в итоге завершиться переговорами, компромиссом и миром. Правда, многие сильно сомневаются в том, что Кремль готов к диалогу даже на условиях "доктрины Арестовича", а не намерен, подобно "партии Сороса", изничтожить нынешнюю украинскую элиту как класс. Но если из Москвы поступят сигналы о готовности договариваться, после ухода Зеленского появится пространство для компромиссов.

Что касается варианта прихода к власти военных, то тут развитие событий может быть вообще непредсказуемым. Как будет оформлен их режим: в виде открытой военной диктатуры или сохранится хотя видимость демократии? Удержат они власть или же ситуация сорвется в махновщину? Также в военной среде очень разное отношение к условиям завершения войны. Одни готовы воевать до границ 1991 года с тотальными репрессиями против уклонистов, пораженцев и неблагонадежных, другие хотели бы скорейшей остановки войны по линии фронта, третьи готовы на более широкие компромиссы с Россией.



В целом же события в случае ухода Зеленского могут развиваться по трем сценариям. Первый: победа одной из описанных выше партий с вероятным подавлением конкурентов. Второй: начало затяжной междоусобной борьбы, дестабилизация в стране, потеря контроля центральной власти над процессами, махновщина. Третий: ни одна из сил не сможет полностью контролировать власть и появится некое коалиционное правление с разными группами, которым достанутся разные секторы влияния. То есть произойдет возвращение в "дозеленские" времена.



Но, повторимся, сейчас Зеленский остается президентом и его уход в ближайшее время на 100% не предопределен.



Кроме того, не исключен вариант, при котором Зеленский, столкнувшись с серьезной угрозой своему правлению, может попытаться резко развернуть курс сразу по многим направлениям, в том числе условиям завершения войны.