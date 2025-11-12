Главная опасность для президента Украины Владимира Зеленского избранной им сейчас тактики реагирования на скандал со своим ближайшим соратником Тимуром Миндичем "делаем вид, что к схемам не причастны и ничего о них не знаем, всех сдаем, поддерживаем борьбу с коррупцией" в том, что это фактически "легализует" все последующие действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) против других представителей ближайшего окружения президента (глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Юлия Свириденко и т.д.) и даже против него самого.

Напомним, что еще с лета ходят слухи, что на записях НАБУ есть и разговоры Зеленского с Миндичем. И если это действительно так, и пленки будут со временем обнародованы, то президенту, в общем-то, крыть будет нечем, так как он, по сути, сам "благословил" это расследование.

Ранее мы писали, что вчера Зеленский впервые за долгое время пропустил вечернее обращение на фоне коррупционного скандала с его окружением.

А сегодня прокурор САП заявил, что на записях прослушки Тимура Миндича и участников его коррупционной схемы впервые появился Владимир Зеленский. Записи подтверждают контакт главы государства с бизнесменом по вопросам энергетики.

Какие варианты действий есть у Зеленского, мы анализировали в отдельном материале.