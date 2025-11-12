Вчера впервые за долгое время президент Украины Владимир Зеленский не выпустил вечернего обращения.

На это обратили внимание многие в сети, в частности народный депутат из партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Напомним, в последний раз обращение было пропущено 22 июля на фоне попыток Банковой лишить полномочий Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и протестов по этому поводу.

Сейчас идет фактически продолжение этой истории: НАБУ опубликовало аудиозаписи разговоров близкого к Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в вымогательстве денег у партнеров "Энергоатома".

На фоне скандала с пленками Миндича Кабмин уже отстранил от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, а также досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета "Энергоатома".

Что означают новые пленки НАБУ с голосом Миндича и какие будут последствия, мы разбирали в отдельном материале.

