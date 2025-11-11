Правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета компании "Энергоатом".

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем телеграм-канале.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в недельный срок в консультациях с международными партнерами должно подать на утверждение правительству новый состав наблюдательного совета.

По словам премьера, задача нового состава – быстро перезапустить руководство, провести полный аудит компании и оказать всемерное содействие правоохранительным органам в расследовании фактов возможной коррупции.

Также Свириденко поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит "Энергоатома", в том числе по закупкам.

"Ожидаем результатов аудита в кратчайшие сроки. Материалы передадим правоохранительным и антикоррупционным органам", – пообещала она.

Напомним, по данным НАБУ, группа лиц во главе с известным бизнесменом, который в материалах дела проходит как Карлсон (по данным СМИ, это ближайший соратник президента Владимира Зеленского Тимур Миндич) внедрила систему откатов с контрагентов компании "Энергоатом", вымогая с них 10-15% от стоимости контракта. Также эта группа, по заявлению НАБУ, "отмыла" более 100 миллионов долларов.

Накануне глава Минэнерго Светлана Гринчук заявила, что "Энергоатом" полностью открыт к сотрудничеству со следствием в деле о масштабной коррупции в госкомпании.

Тем временем после расследования НАБУ из набсовета "Энергоатома" вышел экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Что означают новые пленки НАБУ с голосом Миндича и какие будут последствия, мы разбирали в отдельном материале.