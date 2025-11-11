Сегодня дело "Энергоатома" вышло на новый уровень. Фигурантам вручили первые подозрения, причем одно из них получил (правда, заочно) бизнесмен Тимур Миндич - ближайший соратник Владимира Зеленского, которого называют кошельком президента.

Но обо всем по порядку.

НАБУ опубликовало новую информацию о масштабной коррупции вокруг "Энергоатома". В записях прослушки фигурирует главным образом организатор, которого следствие назвало Карлсоном. По данным некоторых СМИ, а также народных депутатов это и есть Миндич.

Да и само антикоррупционное бюро на это намекает весьма прозрачно: НАБУ заявило, что записывало организатора схемы в его квартире на улице Грушевского. Напомним, что еще с лета ходят слухи о прослушке квартиры Миндича в доме на Грушевского. Причем журналисты допускают, что там могли записать и Зеленского. Правда, пока пленки с голосом президента не обнародованы, но это не значит, что их нет. Как видим, НАБУ выкладывает записи порциями.

Сама операция НАБУ называется "Мидас" - по имени фригийского царя, который превращал в золото всё, к чему прикасался. Это явный намек на золотой унитаз из квартиры Миндича, фото которого публиковали летом.

Как сообщает НАБУ, помимо Миндича в схеме участвовали действующие и бывшие должностные лица из энергетической сферы.

Напомним фабулу дела. Еще вчера НАБУ и САП заявили, что разоблачили крупную коррупционную схему в энергетике, связанную с госкомпанией "Энергоатом". По данным следствия, группа чиновников и посредников получала взятки от партнеров компании - обычно 10-15% от суммы контрактов. Если предприниматели отказывались платить, им угрожали блокировкой платежей (причем во время военного положения запрещено обращаться в суд с исками о погашения задолженности "Энергоатомом") или исключением из списка поставщиков. Внутри компании эта схема называлась "шлагбаум".

По версии НАБУ, участниками схемы были бывший заместитель главы Фонда государственного имущества, который позже стал советником министра энергетики (на плёнках Рокет), и бывший правоохранитель, работавший в "Энергоатоме" директором по безопасности (Тенор). Руководили схемой Карлсон и Профессор. Они использовали свои связи, чтобы влиять на назначения, тендеры и финансовые потоки. В результате госпредприятием фактически управляли не его официальные руководители, а посторонние люди, которых следствие называет смотрящими.

Деньги от схемы отмывались через отдельный офис в центре Киева. Средства переводились через иностранные компании, а часть операций проходила за границей. По оценке следователей всего через эту систему прошло около 100 миллионов долларов.

Во время расследования детективы зафиксировали участие в схеме четырех действуюших и бывших министров. По словам руководителя отдела НАБУ Александра Абакумова, сейчас проверяют действия двоих из них.

Доказательства базируются в основном на масштабной операции по прослушке фигурантов, которая велась с лета 2024 года и насчитывает 1000 часов переговоров.

В первых обнародованных НАБУ записях телефонных разговоров были слышны голоса людей, обозначенных как Рокет, Тенор, Министр энергетики, Профессор и Карлсон.

Все они обсуждают, как получать откаты и давить на партнеров компании, а также говорят о строительстве защитных сооружений на энергетических объектах. По данным следствия, 10 октября, в день совещания у президента Зеленского по восстановлению электроснабжения, они планировали увеличить откаты с 10 до 15 процентов на строительстве защитных сооружений на Хмельницкой АЭС.

Кто прячется под этими кличками, официально не говорится. Но СМИ со ссылкой на источники в НАБУ пишут, что под именем Рокет значится бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, ранее состоявший помощником депутата Андрея Деркача, во время Януковича руководившего "Энергоатомом". Тенором называют бывшего прокурора и директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, Профессором - действующего министра юстиции Германа Галущенко (в период действия схемы возглавлял Минэнерго), а Карлсоном - Миндича.

НАБУ сегодня опубликовало отдельный выпуск прослушки с Миндичем. На записи Карлсон беседует предположительно с Галущенко, а также с одним из своих подельников Шугарменом (одним из братьев Цукерманов, которых называют финансистами Миндича), обсуждая различные выплаты и миллионные денежные суммы, а также вопросы безопасности. Миндич на пленках говорит, что "не хотел бы получать подозрение".

Тем не менее он ее получил: НАБУ заявило, что подозрения объявлены бизнесмену - организатору схемы (то есть Миндичу), бывшему советнику министра энергетики (видимо, Миронюку) и еще пятерым фигурантам.

Пять человек при этом задержаны, но Миндича, который покинул Украину накануне обысков, в их числе нет. По данным нардепа Ярослава Железняка, с ним из страны выехал Михаил Цукерман (на пленках, вероятно, Шугармен), обеспечивавший движение денег по счетам. По информации Железняка, его брат Александр и еще один участник схемы уже давно находились за рубежом. Также, по данным нардепа, уехал ещё один фигурант пленок - член НКРЭКУ Сергей Пушкарь.

Но с учетом того, что пять фигурантов все же задержаны, значительная часть участников схемы, включая, возможно, Рокета и Тенора, из Украины сбежать не успели.

Также в Украине находятся и фигурирующие в деле министры, в том числе Галущенко, который, по версии НАБУ, является одним из руководителей схемы. Но вручены ли подозрения ему и нынешнему главе Минэнерго Светлане Гринчук, неизвестно.

Не исключено, что продолжение следует: именно такими словами НАБУ закончило свой ролик о Миндиче. И возможно, оно последует не только в отношении действующих министров.

Так, Бюро в сообщении о "пленках Миндича" заявило, что преступная группа причастна к хищениям средств в оборонной сфере. А позже, на суде по избранию меры пресечения для Миронюка о том же сказал и прокурор САП, тем самым официально подтвердив, что одним из участников схемы является Галущенко.

"На протяжении 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны путем осуществления им влияния на министра обороны Умерова", - отметил прокурор.

Никакой конкретики насчет оборонки пока не прозвучало, но это серьезная заявка на продолжение разоблачений. СМИ уже писали, что у НАБУ давно есть вопросы к связанной с Миндичем фирме Fire Point, которая выпускает ракеты "Фламинго" и дальнобойные дроны, получая на это огромные подряды от Минобороны.

Потенциально эта история может быть ещё более опасной для Зеленского, с которым напрямую связывают Миндича, поскольку след вероятных хищений на оборонке может привести уже непосредственно в ближний круг президента.

Также, как писалось выше, нельзя исключать и появления пленок с голосом самого президента.

В целом разоблачения по делу Миндича - это прежде всего политический удар по Зеленскому.

В Украине сформировалась ситуативная "антизеленская коалиция" в составе антикоррупционных структур, грантовых организаций и Петра Порошенко. Одной из ее главных целей является лишение президента контроля над большинством в Верховной Раде и Кабмином с последующим формированием "правительства национального единства" (к этому уже призвала партия Порошенко), превратив самого президента в английскую королеву без реального контроля над вертикалью власти и силовыми структурами. И уголовные дела против ключевых членов команды Зеленского "коалиция" наверняка попытается использовать для достижения этих целей.

Ситуация для президента может ухудшиться, если параллельно обострятся проблемы на фронте. По одной из версий, попытки удержать Покровск и Мирноград несмотря на многочисленные призывы вывести оттуда войска, чтобы они не попали в окружение, вызваны в том числе нежеланием Зеленского допустить, чтобы новость о падении городов наложились на скандал с делом Миндича.

Впрочем, сейчас ключевой вопрос - как отреагирует на происходящее Зеленский. Публично он и другие чиновники выражают поддержку "борьбе с коррупцией" и декларируют готовность содействовать следствию. Но мало кто верит, что происходящее Зеленского не волнует, ведь речь идет об уголовном деле против ближайшего к нему человека. При этом для многих очень сомнительно звучит предположение, что Миндич реализовывал столь крупные схемы без согласования с президентом.

Поэтому у президента есть два варианта действий. Первый - смириться с постепенной потерей реальной власти и посадкой ближайших соратников (не только Миндича). Второй - нанести руками СБУ и ГБР контрудар по НАБУ и САП, обвинив их руководителей и ключевых сотрудников в госизмене и работе на Россию. По слухам, такой удар уже давно готовится с опорой на показания подозреваемого в госизмене нардепа Федора Христенко. Но это чревато резким обострением отношений с европейцами, которые сейчас патронируют антикоррупционные органы.

Впрочем, какой бы путь ни выбрал Зеленский, ситуация уже чревата негативными для него последствиями: снижается доверие населения и армии к военно-политическому руководству страны, потенциально затрудняются переговоры с западными партнерами о дальнейшем финансировании. Плюс к этому могут поднять голову и подключится к кампании против президента все его многочисленные внутренние враги и просто обиженные властью. И это не только Порошенко, но, например, Игорь Коломойский и Геннадий Труханов.

И если Зеленский не найдет способ отбить атаку, то развитие событий может пойти по крайне угрожающему для него сценарию.