В Высшем антикоррупционном суде Украины началось заседание по избранию меры пресечения фигуранту дела Тимура Миндича - бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, который фигурирует в первой порции аудиозаписей НАБУ под прозвищем Рокет.

По версии НАБУ, Миронюк, который в 2023 году стал советником министра энергетики Германа Галущенко, был одним из организаторов коррупционной схемы с откатами в "Энергоатоме".

На суде впервые официально упомянуты имена Миндича и Галущенко в связи с громким коррупционным делом, тогда как до сего дня о них лишь писали СМИ. Этих близких к Владимиру Зеленскому лиц упомянул прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"На протяжении 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны путем осуществления им влияния на министра обороны Умерова", - заявил прокурор.

Таким образом, названо имя еще одного министра, фигурирующего в деле: Рустем Умеров. Напомним, сейчас он является секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины и как раз незадолго до суда сообщил, что прибыл в Стамбул, "чтобы разблокировать процесс обменов" пленными.

"Была договоренность – и нужно ее реализовать", - написал Умеров в своих соцсетях.

Сегодня НАБУ обнародовала вторую порцию записей прослушки участников коррупционной схемы.

СМИ писали, что в коррупции на энергетике замешаны сразу четыре члена правительства - как бывшие, так и действующие.