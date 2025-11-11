Четыре бывших и действующих министра могут быть причастны к коррупционной схеме в энергетике.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов.

"В разных ситуациях во время расследования этого уголовного производства мы фиксировали четырех министров Кабинета министров. Оцениваются их действия на предмет достаточности доказательств", — сказал Абакумов и добавил, что эти люди были в правительстве "в разные периоды" и не все действующие.

Присутствовавший в студии народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в деле фигурируют два действующих министра.

Тем временем в Минюсте подтвердили, что следственные действия проводятся с участием руководителя ведомства Германа Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго.

По данным СМИ, также в расследовании фигурирует действующий министр энергетики Светлана Гринчук.

Напомним, вчера НАБУ опубликовало первые "пленки Миндича" - записи разговоров высокопоставленных чиновников, которые воровали крупные суммы на энергетике, в том числе на строительстве защитных конструкций.

В отдельном материале мы анализировали, какие последствия для Владимира Зеленского будет иметь дело НАБУ о хищениях в энергетике.