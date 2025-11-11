Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) усиливают внимание к руководству Украины.

Об этом пишет американская газета The New York Times, комментируя вчерашние обыски по делу о коррупции в энергетике.

"Вместо того, чтобы отступить под давлением господина Зеленского, антикоррупционные органы, похоже, усиливают пристальное внимание к руководству страны", - сообщает издание.

Оно напоминает, что президент Владимир Зеленский пытался "обезвредить" украинские антикоррупционные ведомства в июле - "после того, как они провели расследование в отношении его ближайшего окружения".

"Г-н Зеленский, избранный президентом в 2019 году, пришёл в политику, пообещав искоренить коррупцию, которая давно преследует Украину. Однако обвинения в инсайдерских сделках и коррупции продолжались и во время его президентства, особенно в энергетическом секторе", - добавляет NYT.

Газета также упоминает, ссылаясь на украинские СМИ, что по этому делу может проходить близкий к Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич.

Ранее НАБУ опубликовало пленки по делу Миндича, где шла речь о коррупционных схемах в "Энергоатоме".

На фоне скандала партия Петра Порошенко "Евросолидарность" уже объявила о запуске процедуры отставки Кабинета министров Украины.

Подробнее о деле Миндича и его последствиях мы писали в отдельном материале.