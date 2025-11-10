Сегодняшние обыски НАБУ у близкого соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича в рамках дела о масштабной коррупции в энергосфере являются крайне тревожным звонком для самого президента, показывая, что снаряды ложатся все ближе.

И, хотя Миндич успел уехать из страны, в Украине остались другие фигуранты дела: руководители "Энергоатома", экс-министр энергетики, а ныне министр юстиции Герман Галущенко, а также разные смотрящие, чьи голоса слышны на уже опубликованных НАБУ записях с прослушивающих устройств. При определенном развитии событий они могут начать давать признательные показания.

Плюс к этому НАБУ заявило о собранных 1000 часах аудиозаписей по этому делу, что вновь активизировало обсуждение информации о "пленках Миндича", одним из фигурантов которых, по распространенной версии, является сам Зеленский (подробнее дело Миндича и его значение мы уже детально анализировали).

Происходящие события показывают, что внутриполитическое противостояние в Украине обостряется и переходит на принципиально новый уровень.

Как мы уже неоднократно писали, весной в Украине появилась ситуативная "антизеленская" коалиция в составе структур, ранее связанных с Демократической партией США, включая руководство и ключевых сотрудников НАБУ и САП, грантовые организации, близких к последним деятелей вроде владельца "Украинской правды" Томаша Фиалы, а также некоторых оппозиционных политиков: Петра Порошенко, Виталия Кличко и других. Все они оказались без покровительства после прихода к власти в США Дональда Трампа, который сходу начал демонтировать всю выстроенную Демпартией США инфраструктуру влияния, включая USAID. А поскольку связанные с демократами структуры оставались последними в Украине, кто еще не был полностью поставлен под свой контроль Банковой, то их зачистка со стороны Зеленского была делом времени.

Ходили упорные слухи о подготовке посадки в тюрьму Порошенко и введении санкций СНБО против Фиалы. Поэтому "коалиция" сыграла на опережение, нанеся в начале лета чувствительные удары по Зеленскому: НАБУ и САП активизировали расследование против ближайшего окружения Зеленского, то есть Миндича и тогдашнего вице-премьера Алексея Чернышова.

В ответ Зеленский резко ускорил процесс зачистки. Было вручено подозрению одному из самых известных участников "коалиции", основателю живущего на западные гранты Центра по борьбе с коррупцией Виталию Шабунину, а позже Верховная Рада проголосовала за законопроекты о лишении полномочий НАБУ и САП.

Банковая рассчитывала, что Трамп не будет защищать бывшую клиентеллу Демпартии, а Европа, как всегда, во всем поддержит Зеленского или просто промолчит.

Но расчет оправдался наполовину. Трамп и его администрация действительно не сказали ни слова, а вот реакция Европы оказалась неожиданно жесткой. Европейцы, на чьи плечи теперь легла львиная доля расходов по финансированию Украины, в жесткой форме потребовали от Зеленского вернуть полномочия НАБУ и САП. Параллельно в западных СМИ (особенно в британских) развернулась кампания дискредитации Зеленского и Андрея Ермака, а в Украине начался "картонный Майдан".

Явно не ожидавший такой реакции Зеленский сдал назад, и Рада отменила принятые законы. По внутриполитическим позициям президента был нанесен очень сильный удар.

Кроме того, летние события зафиксировали важнейшую перемену: структуры, созданные в свое время Демпартией США для контроля за украинской элитой, например НАБУ и САП, и оставшиеся бесхозными после поражения демократов на выборах в США, перешли под покровительство европейцев, которые демонстрируют четкое стремление использовать их и далее по тому же назначению.

Это показал и недавний доклад Еврокомиссии о выполнении Киевом условий для вступления в ЕС. В нем отдельно предъявлены требования не только прекратить давление на НАБУ и САП, но и фактически вывести из-под контроля Банковой прочие силовые структуры, проведя конкурсы на должности их руководителей с решающим голосом международных экспертов.

Зеленский, которого реализация этой программы превратила бы в британскую королеву местного розлива, естественно, от таких перспектив оказался не в восторге. И еще с конца лета Банковая начала готовить контрудар по НАБУ, САП и "антизеленской коалиции" в целом.

Ключевым элементом удара стали показания возвращенного загадочным образом в Украину из Дубая нардепа Федора Христенко. СБУ обвиняет его в работе на российские спецслужбы, в том числе в отношении влияния на антикоррупционные органы, с ключевыми сотрудниками которых Христенко был знаком.

Как мы писали, цель Офиса президента - получить от нардепа показания против руководителей и детективов НАБУ и САП о том, что они свое расследование против окружения Зеленского осуществляли по заказу Москвы. При этом мало кто сомневался в том, что Христенко, оказавшись в украинской тюрьме, даст любые показания, которые от него потребуют.

На этом фоне поползли слухи, что власти уже готовятся объявить подозрения главе САП Александру Клименко. В частности, о них заявлял говорил упомянутый выше Шабунин.

Но время шло, а контрудара все не было. Это было связано с опасениями Банковой нарваться на новую жесткую реакцию Европы, которые подкреплялись целой серией негативных публикаций в западных СМИ. И тут сработал принцип "не забиваешь ты - забивают тебе".

"Антизеленская коалиция" перешла в свое контрнаступление. Сначала появилась серия публикаций (в том числе в СМИ Фиалы) против Миндича, Чернышова и Зеленского, а сегодня прошли обыски у Миндича и появилась новость об уголовном деле, связанном с коррупцией в энергетической сфере. Судя по всему, это еще не конец истории.

НАБУ заявляет о 1000 часах записей прослушки по этому делу. Не исключено, среди них есть и те самые "пленки Миндича" с голосом Зеленского.

В такой ситуации у президента есть два варианта действий.

Первый: нанести уже давно готовящейся контрудар по НАБУ, САП и "коалиции", показав, что он все еще контролирует ситуацию в стране.

Второй: не делать ничего. В таком случае для политического класса это будет сигналом того, что Зеленский теряет влияние и не может гарантировать безопасность даже своим ближайшим соратникам, что грозит вызвать центробежные тенденции по всей вертикали власти, а также внутри фракции "Слуги народа" и в парламенте.

В итоге Банковая может потерять контроль над большинством в Раде. Также это может подтолкнуть НАБУ и САП к дальнейшим действиям против окружения президента, например против Ермака и Юлии Свириденко.

Цель "антизеленской коалиции" - вывести из-под контроля Зеленского парламент и Кабмин, побудить его сформировать так называемое правительство национального единства или же заменить Свириденко в качестве премьера на цифрового министра Михаила Федорова, более лояльного к "коалиции".

В конце этого пути – фактически лишение Зеленского реальной власти либо его отставка, если он не захочет выполнять роль местоблюстителя.

И сегодняшние события вокруг дела Миндича стали значительным шагом в реализации этих планов. Но важно, как будет дальше действовать Зеленский и готов ли он к контрудару.