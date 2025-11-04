В Украине продолжаются многочисленные нарушения прав арестованных и заключенных, пытки и жестокое обращение по-прежнему вызывают серьёзную обеспокоенность.

Об этом говорится в отчете Европейской комиссии о прогрессе Украины в реформах, необходимых для вступления в ЕС, опубликованном сегодня.

В частности, в документе говорится о незаконных арестах, чрезмерной продолжительности содержания под стражей, нарушении права на жизнь, случаях пыток и жестокого обращения полицией, плохих условиях содержания в пенитенциарных заведениях, недостаточном медицинском обеспечении, чрезмерной длительности судебных разбирательств и отсутствии эффективных средств правовой защиты.

Под надзором Совета Европы находится 694 дела против Украины, связанных с содержанием в тюрьмах, СИЗО и колониях.

Европейская торона призвала Украину устранить системные и структурные проблемы, лежащие в основе указанных нарушений, и обеспечить своевременное исполнение решений Европейского суда по правам человека. Кроме прочего следует реформировать систему надзора, чётко разделить функции содержания под стражей и правоохранения, чтобы исключить давление на задержанных; внедрить эффективные меры по предупреждению пыток; улучшить доступ заключённых к медицинской помощи и привести условия содержания к европейским стандартам.

Ранее мы сообщали, что украинские власти пытаются добиться массовых экстрадиций из Европы по разным уголовным делам. Однако экстрадированным в Украине может грозить опасность из-за условия содержания в тюрьмах.

Мы также не раз писали о жестоком обращении с заключенными и пытках в украинских тюрьмах.