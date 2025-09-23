Украинские власти прилагают все больше усилий, чтобы экстрадировать из стран Европы граждан, которые проходят по разным уголовным делам. При этом многие из тех, против кого выдвинули обвинения, утверждают, что на самом деле они были вынуждены бежать из Украины из-за фабрикации против них уголовных дел с целью вымогательства либо денег, либо активов, а также из-за угроз их свободе, а иногда и жизни.

Переезд в другую страну для них - это порой единственная возможность сохранить бизнес и жизнь.

Как писала "Страна", этот вариант оказался спасительным для многих украинских предпринимателей, столкнувшихся с давлением силовых структур. Находясь за границей, они могут более эффективно отбивать атаки на бизнес.

Властям такое положение вещей не нравилось, однако долгое время они не могли ничего поделать.

Европейские суды чаще всего отказывали в выдаче украинских граждан, ссылаясь помимо прочего на фактор войны, из-за которого любое место в Украине, включая СИЗО, является небезопасным для человека, а также на пытки, ужасные условия содержания и другие массовые нарушения прав человека в местах лишения свободы.

Однако Киев по-прежнему прилагает большие усилия для того, чтобы достать украинцев из Европы.

Для этого, в частности, власти развернули демонстративную кампанию, продвигающую утверждение, что в украинских тюрьмах сидеть безопасно. Минюст утвердил перечень из 11 СИЗО и шести исправительных колоний, куда будут помещать экстрадированных.

Министерство утверждает, что эти учреждения "расположены на безопасном расстоянии от зон боевых действий и временно оккупированных территорий" и соответствуют европейским и международным стандартом содержания заключенных. В эти учреждения даже свозили представителей европейских посольств.

Но действительно ли эти тюрьмы безопасны?

Бывший заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов, который в свое время отвечал за пенитенциарную систему, прокомментировал основные аргументы, которые приводят украинские власти для того, чтобы убедить европейцев экстрадировать украинцев.

1. "Для экстрадированных выделили специальные СИЗО в тех регионах Украины, куда никогда не долетают ракеты".

Согласно официальному документу Минюста, для экстрадированных выделили 17 колоний и СИЗО. Однако все области, в которых они находятся, подвергаются обстрелам. Например, 21 августа был обстрел Закарпатья, во время которого пострадал завод американской компании Flex в Мукачево. В июле при обстреле Черновцов погибло 5 человек. Львовская, Ивано-Франкская, Тернопольская, Черкасская, Ровенская, Хмельницкая области, а также Кропивницкий и Белая Церковь регулярно подвергаются обстрелам. Поэтому утверждения, что выделенные для экстрадированных СИЗО и колонии - это безопасные места, не соответствует действительности. При этом даже согласно официальной информации Минюста Украины за время полномасштабной войны почти пять десятков колоний и СИЗО пострадали от атак. Это для понимания масштаба проблем с безопасностью.

2. "Эти СИЗО посетили представители посольств европейских стран и убедились, что они находятся в отличном состоянии и там соблюдают права заключенных".

Очевидно, что во время отдельных визитов внешние наблюдатели не могут получить полной и достоверной картины того, что на самом деле происходит в этих учреждениях. Власти вполне могли показать зарубежным дипломатам в СИЗО потемкинские деревни, а что там происходит после отъезда представителей посольств, в Европе не узнают.

3. "Украинские СИЗО и колонии оборудованы бомбоубежищами, куда заключённых выводят во время ракетных атак".

Минюст в конце августа сообщил, что укрытий нет только в четырех СИЗО и в одной колонии. Но эта информация от лукавого. На бумаге, может быть, и есть укрытия. Но переводить в них во время воздушных тревог, которые бывают каждый день, всех заключенных практически невозможно, о чем знает любой человек, который работал в пенитенциарной системе.

Нужно же реализовать перемещение заключенных под конвоем, обеспечить раздельное пребывание мужчин и женщин в бомбоубежище, отделить подозреваемых в убийствах и насильников от прочих заключенных. Это нереально. А потому, как признался бывший министр юстиции Денис Малюська, эвакуация в бомбоубежища не проводится. Причем не проводится она даже в пенитенциарных учреждениях на прифронтовых территориях. В конце июля была обстреляна Беленьковская исправительная колония в Запорожской области, в результате чего погибло 16 человек.

Если такое отношение к безопасности заключенных проявляется в регионе, где проходит линия фронта, то очевидно, что на Западной Украине тем более заключенных в бомбоубежища не перемещают.

При этом непонятно, кто понесет ответственность за гибель заключенных в той же Запорожской области. Никто такой вопрос вообще не ставит. Причем заключенные не могут сами по своему желанию переехать в более безопасное место. За их жизнь отвечает государство. А людей фактически приговорили к смертной казни, не обеспечив их безопасность во время обстрела.

4. "Экстрадированные гарантировано будут содержаться только в СИЗО из утвержденного списка, и их никуда оттуда не будут увозить"

Реальных гарантий этого нет.

Ведь когда Офис генпрокурора запрашивает экстрадицию и дает европейским странам гарантии содержания в конкретных СИЗО и камерах, следует понимать, что прокуратура не принимает решение о том, в каком СИЗО, не говоря уже о камерах, будет содержаться подозреваемый. Это решение может принять суд. В Украине не существует нормативных актов, которые предусматривают четкую процедуру определения СИЗО, в котором содержится подозреваемый/обвиняемый, но существует закрепление за судом. То есть подозреваемый/обвиняемый содержится в ближайшем СИЗО к суду, который рассматривает дело. Ведь раньше не было "электронного суда", через который можно подключиться в режиме видеоконференции.

И вот тут начинается самое интересное. Например, дела лиц, экстрадиции которых добиваются НАБУ и САП, рассматривает ВАКС, который находится в Киеве. То есть будет стоять вопрос о доставке этих лиц из СИЗО, расположенных в западных областях, в Киев. Но Киев всеми признан опасным.

Более того, человеку придется неоднократно совершать долгие переезды для участия в судебных заседаниях. Это будут переезды в автозаке - металлическом ящике без туалета, где придется проводить как минимум от 8-10 часов до суток. Или человека посадят в столыпинский вагон, произведенный еще в советское время. Само по себе это будет формой пытки заключенных.



Безусловно, подозреваемый/обвиняемый может участвовать в заседании суда в режиме видеоконференции. Но тогда непонятно, зачем так упорно добиваться экстрадиций, ведь по моей информации большинство подозреваемых, находящихся за границей, просят суд об участии в заседании удаленно. В таком режиме суд можно проводить и без экстрадиции. И добиваться ее только в случае вступившего в силу обвинительного приговора. И вот тут мы подходим к главной цели, почему украинские власти требуют экстрадиции подозреваемых. Не для того, чтобы обеспечить правосудие (оно возможно и при отсутствии подозреваемого/обвиняемого в Украине – он может участвовать в формате видеоконференции), а для того, чтобы закрыть человека в клетку даже без приговора и оказывать на него давление, принуждая к даче показаний, нужных следствию, или же к самооговору. Кстати, ВАКС, по моей информации, отклоняет большинство запросов на участие обвиняемых/подозреваемых из-за рубежа в заседаниях суда в режиме видеоконференции.

5. "Экстрадированным в любом случае ничего не угрожает, потому что Украина – правовая страна, где соблюдаются права человека, в том числе заключённых".

Конечно же, это не так.

Даже на официальном уровне признаются массовые нарушения прав человека, когда в СИЗО людей пытают и унижают. Большой резонанс вызвало расследование ГБР о жестоких пытках заключенных в Божковской колонии Полтавской области. Летом этого года было сообщено об оглашении подозрений сотрудникам Киевского СИЗО за сокрытие избиения заключенного, повлекшего смерть.

В сентябре ГБР заявило, что закончило досудебное расследование в отношении шести сотрудников Полтавского следственного изолятора, которые пытали заключенных.



И это только вершина айсберга. Большинство случаев не расследуют вообще.

Об ужасном состоянии дел в украинских тюрьмах я и сам говорил, будучи на должности, и постоянно заявляют правозащитные организации. Причем дела обстоят плохо даже в тех тюрьмах, из которых власти пытаются сделать потемкинские деревни для содержания в них экстрадированных. Так, в мае 2024 года Харьковская правозащитная группа и организация "Защита заключенных Украины" опубликовала отчет об апрельском посещении Житомирской исправительной колонии №4, которая упоминается в списке мест содержания для экстрадированных. В сообщении говорится помимо прочего о засилье в колонии неформальных тюремных порядков, то есть власти блатных, фактах рабского труда (без оплаты), неподходящих условиях содержания, о помещениях в аварийном состоянии, а также об отсутствии надлежащей медицинской помощи.

Сейчас учреждения пенитенциарной системы превратились в инструмент принуждения. В них заключенных ломают, требуя оговорить себя или же других людей. Либо просто вымогают деньги, чтобы выпустили на свободу. Это происходит повсеместно. И создание потемкинских деревень для содержания экстрадированных эту ситуацию никак не меняет. Пытать могут и там. И понятно, что во время визита представителей посольств они этого всего не увидят и не узнают.

Поэтому экстрадировать сейчас в Украину людей – это прямое нарушение всех мыслимых европейских и международных норм по правам человека.