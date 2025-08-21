Сегодня ночью сотни беспилотников, гиперзвуковых, баллистических и крылатых ракет нанесли удары по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры Украины. Одной из целей стало "крупное американское производство электроники" на западе Украины.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

"Одна из ракет поразила крупный американский производитель электроники в нашем самом западном регионе, что привело к серьёзным разрушениям и жертвам. Полностью гражданский объект, не имеющий никакого отношения к обороне или военным операциям", - написал он.

Сибига отметил, что это "полностью гражданский объект, не имеющий никакого отношения к обороне или военным".

Закарпатская областная прокуратура показала фото последствий после российского удара.

Журналист Виталий Глагола заявил, что две российские ракеты попали в территорию завода Flex.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночной удар по Закарпатью. По его словам, американский завод производил кофемашины и другие бытовые приборы.

"Потратили несколько крылатых ракет против американского предприятия в Закарпатье. Это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции. Производили такие обычные бытовые вещи, как кофемашины", - сказал он во время общения с журналистами.

Пожар на предприятии продолжается.

Война в Украине идет 1275-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2025 года в обновляемом онлайне.