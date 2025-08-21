Сегодня ночью и утром Россия нанесла массированный удар по Украине, одним из основных направлений атаки стал запад страны.

В Мукачево под ударом было гражданское предприятие, сообщил мэр Андрей Балога. В результате обстрела произошел масштабный пожар. ОВА сообщает об уничтожении складов и 12 пострадавших.

Telegram-каналы пишут, что удар был по заводу электроники Flex. Городские паблики призывают жителей закрывать окна из-за масштабного пожара.

Во Львове зафиксировано попадание, есть погибший и раненые, повреждены десятки домов, сообщил мэр Андрей Садовой. Атаку нанесли "Шахедами" и ракетами, возникли пожары.

"Снова, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степановны. Предварительно есть пострадавшие. Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши", - написал он.

Повреждены частные дома, нежилые здания и транспортные средства. Возникли пожары. В ГСЧС показали фото последствий атаки по Львову.

В Луцке дроны и ракеты атаковали город, прогремели взрывы. По Ровно и Дубно выпустили "Кинжалы". Взрывы также слышали в Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Киев и область подверглись массированной атаке дронами, в столице было громко.

В Днепре зафиксированы пуски "Цирконов", в городе слышали взрывы, в области возник сильный пожар после попадания БпЛА. Глава ОВА Сергей Лысак заявил о разрушении двух предприятий.

В Запорожье зафиксированы удары по объектам промышленной инфраструктуры.

Сумы и область атаковали дронами и баллистическими ракетами, звучали взрывы.

По данным мониторинговых групп, в воздухе находились до пяти стратегических бомбардировщиков Ту-95/160 и четырех истребителей МиГ. Россия применила дроны-камикадзе, а также ракеты "Циркон", "Калибр", "Кинжал" и Х-101.

Война в Украине идет 1275-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2025 года в обновляемом онлайне.