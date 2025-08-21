Россия массированно атаковала Украину крылатыми ракетамы и дронами. Что известно
Сегодня ночью и утром Россия нанесла массированный удар по Украине, одним из основных направлений атаки стал запад страны.
В Мукачево под ударом было гражданское предприятие, сообщил мэр Андрей Балога. В результате обстрела произошел масштабный пожар. ОВА сообщает об уничтожении складов и 12 пострадавших.
Telegram-каналы пишут, что удар был по заводу электроники Flex. Городские паблики призывают жителей закрывать окна из-за масштабного пожара.
Во Львове зафиксировано попадание, есть погибший и раненые, повреждены десятки домов, сообщил мэр Андрей Садовой. Атаку нанесли "Шахедами" и ракетами, возникли пожары.
"Снова, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степановны. Предварительно есть пострадавшие. Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши", - написал он.
Повреждены частные дома, нежилые здания и транспортные средства. Возникли пожары. В ГСЧС показали фото последствий атаки по Львову.
В Луцке дроны и ракеты атаковали город, прогремели взрывы. По Ровно и Дубно выпустили "Кинжалы". Взрывы также слышали в Ивано-Франковской и Винницкой областях.
Киев и область подверглись массированной атаке дронами, в столице было громко.
В Днепре зафиксированы пуски "Цирконов", в городе слышали взрывы, в области возник сильный пожар после попадания БпЛА. Глава ОВА Сергей Лысак заявил о разрушении двух предприятий.
В Запорожье зафиксированы удары по объектам промышленной инфраструктуры.
Сумы и область атаковали дронами и баллистическими ракетами, звучали взрывы.
По данным мониторинговых групп, в воздухе находились до пяти стратегических бомбардировщиков Ту-95/160 и четырех истребителей МиГ. Россия применила дроны-камикадзе, а также ракеты "Циркон", "Калибр", "Кинжал" и Х-101.
Война в Украине идет 1275-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2025 года в обновляемом онлайне.