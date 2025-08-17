На фоне переговоров США и России резко упало число запускаемых Россией "Шахедов" по территории Украины.

Согласно сегодняшней сводке Воздушных сил ВСУ, Украину атаковали 60 беспилотников, удары наносились в прифронтовых районах Харьковщины, Донетчины и Днепропетровщины.

Силами ПВО сбито или подавлено 40 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание ракеты и 20 БПЛА на 12 локациях.

Аналогичная картина наблюдается и в другие дни августа. За текущий месяц число запущенных "Шахедов" превышало сотню только четыре раза, в остальные дни меньше - от 40 до 80 дронов.

В среднем за еще не истекший август Россия запускает по 74 дрона в день. Для сравнения, в июле это было больше 200 "Шахедов" каждые сутки (более шести тысяч в месяц).

Нельзя не отметить, что падение интенсивности ударов почти в три раза идет на фоне переговоров спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москве, а также саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Война в Украине идет 1271-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями в обновляемом онлайне.