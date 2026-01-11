Проведены новые исследования о побочных эффектах прививок от коронавируса. Иллюстративное фото: из открытых источников

У людей, которых вакцинировали от коронавируса, до сих пор сохраняются опасные белки, что при переливании крови могут передаться другим людям.

К таким выводам пришла группа японских учёных во главе с профессором Киотского университета Масанори Фукусимой.

В исследовании описаны риски переливания крови от доноров, вакцинированных мРНК-вакцинами против COVID-19. В Украине это были препараты Pfizer и Moderna, которыми вакцинировали миллионы граждан.

Авторы обращают внимание, что в крови таких доноров теоретически могут сохраняться спайк-белок, фрагменты модифицированной мРНК и липидные наночастицы. Учёные утверждают, что эти компоненты могут циркулировать в организме дольше, чем считалось ранее, и потенциально связаны с образованием микротромбов.

В качестве мер предосторожности предлагается начать учитывать факт вакцинации у потенциальных доноров крови, пересмотреть сроки карантина донорской крови и тестировать кровь на спайк-белок и связанные маркеры.

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская считает последствия передачи такого белка от одного человека к другому потенциально очень опасными.

По её словам, в украинских клиниках стало много случаев, когда люди попадают в стационар "с абсолютно недифференцируемыми состояниями".

Снимок заголовка научного исследования в Японии об опасности вакцинации от короновируса

Снимок сообщения украинского врача-инфекциониста Ольги Голубовской

Напомним, Ольга Голубовская заявляла, что прививки от коронавируса могут увеличить риск опасных заболеваний.

Ранее медик из США сообщил, что американская вакцина Moderna может вызвать рак.

