После вакцинирования от коронавируса в 2-6 раз увеличивается риск целого ряда заболеваний.

Об этом сообщила профессор медицины Ольга Голубовская со ссылкой на исследование, в котором участвовали 99 миллионов человек.

По ее словам, крупнейшее обсервационное когортное исследование сравнивало побочные эффекты по неврологическим, гематологическим и сердечно-сосудистым исходам после применения вакцин от COVID-19. В исследовании авторы сосредоточились на трех наиболее применяемых вакцинах - Pfizer/BioNTech BNT162b2, Moderna mRNA-1273 и Oxford/Astra Zeneca/Serum Institute of India ChAdOx1.

Резюме:

риск миокардита после инъекции мРНК увеличился на 610%;

риск острого рассеянного энцефаломиелита после инъекции мРНК увеличился на 378%;

риск синус-тромбоза увеличился на 323% после инъекции векторной вакцины;

риск синдрома Гийена-Барре после инъекции векторной вакцины увеличивается на 249%.

Голубовская добавила, что одна из вакцин – Astra Zeneca – была запрещена для применения в апреле прошлого года.

Ранее американская биотехнологическая компания Moderna фактически признала, что ее мРНК-вакцина против COVID-19 может вызывать рак.

Также в Bloomberg писали, что основные западные вакцины от ковида могли быть связаны с риском роста неврологических заболеваний, болезней крови и сердца. От вакцины Moderna и Pfizer повышался риск воспаления сердца (миокардита и перикардита), а от AstraZeneka - тромбоза головного мозга.