Основные западные вакцины от ковида могли быть связаны с риском роста неврологических заболеваний, болезней крови и сердца.

Об этом пишет Bloomberg.

Информация опубликована в крупнейшем глобальном исследовании безопасности вакцин Global Vaccine Data Network.

От вакцины Moderna и Pfizer повышался риск воспаления сердца (миокардита и перикардита), а от AstraZeneka - тромбоза головного мозга.

Кроме того, векторные вакцины, такие как AstraZeneka исследователи связали с повышенным риском развития синдрома Гийена-Барре - аутоиммунной болезни, при которой иммунная система ошибочно поражает собственные периферические нервы.

При этом сообщается, что это были редкие случаи. Всего исследование охватило 99 миллионов человек.

Всего в мире было введено 13,5 миллиарда вакцин от коронавируса.

Напомним, в Израиле фиксировали десятки случаев миокардита среди жителей, получивших вторую дозу прививки препаратом Pfizer. При этом чаще всего это касалось молодых людей в возрасте до 30 лет.

Также мы писали, что в список побочных эффектов к вакцинам Pfizer и Moderna добавили предупреждения о редком побочном эффекте в виде миокарда или перикардита.