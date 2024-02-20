Некоторые вакцины от ковида связывают с редкими случаями болезней крови и сердца - Bloomberg
Основные западные вакцины от ковида могли быть связаны с риском роста неврологических заболеваний, болезней крови и сердца.
Об этом пишет Bloomberg.
Информация опубликована в крупнейшем глобальном исследовании безопасности вакцин Global Vaccine Data Network.
От вакцины Moderna и Pfizer повышался риск воспаления сердца (миокардита и перикардита), а от AstraZeneka - тромбоза головного мозга.
Кроме того, векторные вакцины, такие как AstraZeneka исследователи связали с повышенным риском развития синдрома Гийена-Барре - аутоиммунной болезни, при которой иммунная система ошибочно поражает собственные периферические нервы.
При этом сообщается, что это были редкие случаи. Всего исследование охватило 99 миллионов человек.
Всего в мире было введено 13,5 миллиарда вакцин от коронавируса.
Напомним, в Израиле фиксировали десятки случаев миокардита среди жителей, получивших вторую дозу прививки препаратом Pfizer. При этом чаще всего это касалось молодых людей в возрасте до 30 лет.
Также мы писали, что в список побочных эффектов к вакцинам Pfizer и Moderna добавили предупреждения о редком побочном эффекте в виде миокарда или перикардита.