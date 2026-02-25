В файлах осужденного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна нашли фото известного британского ученого-физика Стивена Хокинга с женщинами в бикини.

Об этом сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, эти две женщины много лет помогали ныне покойному ученому, который с 21 года страдал боковым амиотрофическим склерозом и был парализован.

Сообщается, что Хокинг заехал на остров Эпштейна во время поездки на соседний остров Сент-Томас в 2006 году на научный симпозиум.

Хокинг упомянут в "файлах Эпштейна" 250 раз, ранее он появлялся и на других фотографиях на острове осужденного педофила, в том числе на барбекю в марте 2006 года, а также во время морской прогулки и экскурсии на подводной лодке с неопознанной блондинкой.

По слухам, Эпштейн оплатил переоборудование подводной лодки для покойного профессора, который никогда раньше не бывал под водой.

В материалах дела также фигурирует электронное письмо Эпштейна, написанное в 2015 году, в котором обсуждалось, как опровергнуть утверждение Вирджинии Джуффре, что Хокинг принимал участие в оргии с несовершеннолетними девочками.

Джуффре, покончившая жизнь самоубийством в апреле прошлого года в возрасте 41 года, долгое время утверждала, что стала жертвой торговли людьми со стороны Эпштейна и подверглась сексуальному насилию со стороны бывшего принца Эндрю.

Напомним, недавно Билл Гейтс извинился перед сотрудниками своего благотворительного фонда за связи с педофилом Эпштейном и сознался, что имел романы в том числе с гражданками России.

При этом СМИ писали, что экс-генсек Совета Европы и бывший премьер-министр Норвегии Турбьёрн Ягланд пытался покончить с собой после вскрытия переписки с Эпштейном.