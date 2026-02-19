Украинская модель из Броваров Анастасия Н. подыскивала девушек среди своих знакомых для поездок на остров американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Об этом говорится в расследовании Slidstvo Info.

Переписки украинки с Эпштейном, продолжавшиеся почти четыре года - с 2015 по 2019-й, были обнаружены в материалах, обнародованных Министерством юстиции США по делу осуждённого педофила-финансиста.

В переписке говорится о поиске кандидаток на роль "ассистентки", а также об отправке фото и контактов девушек.

Журналисты утверждают, что в одном из сообщений Эпштейн просил найти ему ассистентку в возрасте 22-25 лет, "умную и готовую путешествовать". В ответ модель пообещала подыскать кандидаток.

Из материалов также следует, что бизнесмен оплачивал ей авиабилеты в Украину и обратно, учебные курсы в США, приобрел ноутбук MacBook и перечислял средства – в частности, речь шла о 10 тысячах долларов, а она присылала ему фото разных девушек, чтобы он выбрал, какие ему нравятся. Среди них были подруги модели и знакомые, с которыми она посещает йогу.

Как минимум одна подруга Насти в итоге оказалась на острове после того, как женщина познакомила их с Эпштейном. Еще несколько украинок оказались не в его вкусе.

Настя Н. не дала комментариев на запрос журналистов и после получения сообщений закрыла свой Instagram-аккаунт. Её мать отметила, что дочь якобы "в стороне от этих событий" и пообещала передать ей информацию о запросе.

