Украинская модель помогала Эпштейну находить девушек для поездок на его остров
Украинская модель из Броваров Анастасия Н. подыскивала девушек среди своих знакомых для поездок на остров американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Об этом говорится в расследовании Slidstvo Info.
Переписки украинки с Эпштейном, продолжавшиеся почти четыре года - с 2015 по 2019-й, были обнаружены в материалах, обнародованных Министерством юстиции США по делу осуждённого педофила-финансиста.
В переписке говорится о поиске кандидаток на роль "ассистентки", а также об отправке фото и контактов девушек.
Журналисты утверждают, что в одном из сообщений Эпштейн просил найти ему ассистентку в возрасте 22-25 лет, "умную и готовую путешествовать". В ответ модель пообещала подыскать кандидаток.
Из материалов также следует, что бизнесмен оплачивал ей авиабилеты в Украину и обратно, учебные курсы в США, приобрел ноутбук MacBook и перечислял средства – в частности, речь шла о 10 тысячах долларов, а она присылала ему фото разных девушек, чтобы он выбрал, какие ему нравятся. Среди них были подруги модели и знакомые, с которыми она посещает йогу.
Как минимум одна подруга Насти в итоге оказалась на острове после того, как женщина познакомила их с Эпштейном. Еще несколько украинок оказались не в его вкусе.
Настя Н. не дала комментариев на запрос журналистов и после получения сообщений закрыла свой Instagram-аккаунт. Её мать отметила, что дочь якобы "в стороне от этих событий" и пообещала передать ей информацию о запросе.
