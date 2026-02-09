В 2018 году миллиардер и секс-преступник Джеффри Эпштейн заказал на свой частный остров крупную партию серной кислоты.

Об этом стало известно из обнародованных Министерством юстиции США материалов по его делу.

Осужденный за педофилию финансист приобрел шесть 55-галлонных бочек серной кислоты промышленного качества - всего около 1249 литров, заплатив за химикаты и доставку более 4 тыс. долларов.

Заказ был сделан вскоре после начала расследования ФБР по делу о торговле несовершеннолетними в целях сексуализированной эксплуатации.

В сети появились предположения, что кислота могла использоваться для уничтожения тел. Подтверждений этой версии нет, однако в быту серная кислота редко используется, разве что для обслуживания аккумуляторов.

Ранее в "файлах Эпштейна" оказалось заявление о его смерти, написанное за день до гибели финансиста в тюрьме.

Напомним, брат финансиста обвинил в его убийстве президента США Дональда Трампа.

Подробнее о деле секс-преступника Эпштейна и о том, что пишет западная пресса о публикации его архива, мы рассказывали в отдельном материале.