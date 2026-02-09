Уже в ближайшие дни Киру Стармеру грозит отставка с должности премьер-министра Великобритании из-за скандала с бывшим послом в США Питером Мандельсоном, который оказался тесно связан с педофилом Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Глава аппарата Стармера Морган Максвини уже ушёл в отставку, заявив, что берёт на себя полную ответственность за совет назначить Мандельсона послом.

"Решение о назначении Питера Мандельсона было ошибочным. Он нанес урон нашей (Лейбористской - Ред.) партии, нашей стране и самому доверию к политике", - отметил Максвини в своем заявлении об отставке.

Глава администрации премьер-министра Морган Максвини

Как сообщили Bloombergего источники, министры в частном порядке могут потребовать и от самого Стармера уйти в отставку или пригрозят собственными увольнениями, если премьер этого не сделает. Один из помощников члена кабинета сказал, что вероятность того, что Стармер продержится ещё неделю, оценивается как 50 на 50.

Стармер и сам обдумывает отставку. В качестве его возможных преемников источники назвали министра здравоохранения Уэса Стритинга и бывшего вице-премьера Анджелу Рейнер.

"Всё в его руках. Если он не признает допущенную ошибку, не осознает стоящую перед ним проблему, не сформулирует её и не объяснит, как собирается с ней справляться, то, боюсь, этому придёт конец если не сегодня, то в ближайшие недели и месяцы", - сказал в эфире BBC в понедельник лейбористский депутат Энди Макдоналд о будущем Стармера.

На прошлой неделе СМИ писали, что британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за его дружбы Эпштейном.

Вскоре появилась информация, что у Мандельсона проходят обыски.