Американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс прервал молчание и извинился за общение с миллиардером и секс-преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщает служба новостей BBC News.

"Знаете, оглядываясь назад, могу сказать, что это был тупик, и я был глуп, что проводил с ним время. Я один из многих, кто сожалеет о том, что когда-либо знал его", – заявил Гейтс.

Предприниматель объяснил, что общался с Эпштейном, так как тот знал "большое количество богатых людей и говорил, что сможет убедить их пожертвовать деньги на глобальное здравоохранение".

Тем временем бывшая жена Гейтса Мелинда Френч-Гейтс заявила, что он "должен ответить" на вопросы, вызванные упоминанием его имени в файлах покойного финансиста и осужденного педофила Джеффри Эпштейна.

По словам Френч-Гейтс, публикация документов заставила ее вспомнить "очень болезненный период" ее брака.

О связях Билла Гейтса с Джеффри Эпштейном стало известно еще в 2019 году; по данным американских журналистов, тогда же Мелинда Френч-Гейтс заговорила о разводе. В итоге пара развелась в 2021 году.

Напомним, в новых файлах Эпштейна утверждается, что основатель Microsoft Билл Гейтс на вечеринках миллиардера заразился венерическим заболеванием.

Ранее Билл Гейтс фигурировал среди 68 новых фото по делу Эпштейна с известными людьми.

Подробнее о последнем скандале с "файлами Эпштейна" мы писали в отдельном материале.