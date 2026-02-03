Дональда Трампа с его нынешней женой Меланией познакомил финансист и секс-преступник Джеффри Эпштейн.

Такие показания бывшей помощницы Джеффри Эпштейна, (ее личность не раскрывается) содержатся в рассекреченных файлах по расследованию дела.

Помощница дала эти показания ФБР 12 июля 2019 года – через неделю после ареста Эпштейна. Девушка рассказала, что была моделью, прежде чем приняла предложение финансиста перейти к нему на работу. Их сотрудничество продлилось с 2005 по 2006 годы.

"Эпштейн познакомил Меланию Трамп с Дональдом Трампом", – заявила она в своих показаниях.

Сама Мелания Трамп рассказывала, что встретила будущего мужа в ночном клубе в 1998 году, и между ними возникла "химия".

Ранее газета The New York Times, изучившая более 3 миллионов обнародованных Минюстом США файлов, писала, что в новых рассекреченных документах по делу финансиста и педофила Джеффри Эпштейна Дональд Трамп упоминается более 38 тысяч раз, однако никакой личной переписки между ним и миллиардером в опубликованных материалах не содержится.

