Раскрытые Министерством юстиции США документы по делу американского финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна свидетельствуют о том, что Дональд Трамп как минимум восемь раз в 1990-е годы летал на частном самолете этого предпринимателя.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

"В рамках третьего пакета документов от Минюста США… опубликовано электронное письмо, в котором утверждается, что бортовые журналы показывают: Трамп летал на самолете Эпштейна как минимум восемь раз в 1990-е годы, включая один полет с неназванной 20-летней женщиной", - сообщает телеканал.

NBC цитирует письмо, отправленное в 2020 году федеральным прокурором из Нью-Йорка неназванному адресату, в котором говорится, что Трамп "указан в качестве пассажира как минимум на восьми рейсах в период с 1993 по 1996 годы, включая по меньшей мере четыре полета, на которых также присутствовала Гислейн Максвелл".

В настоящее время Максвелл, которая считается сообщницей Эпштейна, отбывает 20-летний тюремный срок по статье о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Ранее был опубликован целый ряд фото по делу Эпштейна, среди которых много кадров с экс-президентом Биллом Клинтоном.

Напомним, Трамп подписал закон о публикации всех материалов по делу Эпштейна.

Почему в США активизировалось дело Эпштейна, мы анализировали в отдельном материале.