Члены комитета по надзору палаты представителей США от Демократической партии в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна опубликовали 68 новых фото. На некоторых снимках он запечатлен с известными и богатыми людьми.

Об этом сообщает CNN.

В частности, опубликовано фото американского миллиардера, сооснователя компании Microsoft Билла Гейтса в компании с девушкой, чьё лицо заретушировано. Журналисты напомнили, что ранее Гейтс вынужден был подтвердть свои встречи с Эпштейном. По его словам, он проводил время с финансистом, чтобы получить пожертвования и завести связи в рамках своей благотворительной деятельности. В 2021 году Гейтс признал это "огромной ошибкой".

На других снимках бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон общается с Эпштейном в его кабинете, а философ Ноам Хомский беседует с ним в самолёте.

Хомский говорил, что общался с Эпштейном на темы науки и философии и в 2015 году бывал в одном из его домов.

Кроме того, журналисты обратили внимание на фотографии с паспортами со скрытыми данными девушек из России, Украины, Литвы и других стран и на скриншот переписки, в котором обсуждается возможная отправка к Эпштейну 18-летней девушки из России. Автор сообщений на скриншоте пишет, что у него есть друг-агент, которая прислала ему несколько девушек и просит за каждую по $1000. Затем контакт передал имя женщины, а также сведения о её возрасте, росте, весе и других физических параметрах. В сообщении отмечалось, что она прибудет из России.

Также опубликованы фото с рукописными цитатами из романа Владимира Набокова "Лолита", нанесенными на тело одной из девушек.

Ранее Трамп подписал закон о публикации всех материалов по делу Эпштейна.

