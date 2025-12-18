Президент Украины Владимир Зеленский лишил госстипендий ряд известных спортсменов.

Об этом говорится в соответствующем указе президента №967/2025, опубликованном на сайте главы государства.

Этим указом, в соответствии с Положением о госстипендиях чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, утвержденного указом президента от 18 августа 2004 года № 919/2004 (с последующими изменениями), предусматривается прекратить выплату ряду деятелей сферы спорта.

Среди тех, кого лишили стипендий, – легкоатлет и бывший президент НОК Украины Сергей Бубка, пловчиха Яна Клочкова, яхтсмены Евгений Браславец и Игорь Матвиенко, прыгун в воду Илья Кваш, гимнаст Юрий Ермаков, пловец Валерий Лозик и гребец Инна Фролова.

