Практически половина украинских сотрудников ІТ-отрасли думают об отъезде за границу.

Об этом свидетельствует исследование DOU.

Согласно исследованию, доля айтишников, в определенной степени думающих о переезде за границу, почти не изменилась за год: 48% (в 2024 был 51%). Активно планируют переезд 14%: 2% будут переезжать в ближайшее время, а 12% планируют уехать, когда откроют границы. 26% сотрудников отрасли думают об эмиграции, но пока ничего не делают. Еще 8% хотели бы уехать за границу на время и потом вернуться.

Доля тех, кто не планирует никуда ехать, такая же, как доля тех, кто думает об эмиграции: 48%. 14% точно не собираются никуда уезжать, у 27% сейчас нет таких планов. Еще 7% айтишников уже вернулись из-за границы.

Существенно отличаются планы мужчин и женщин. Мужчины более активно планируют эмигрировать: из них планируют переезд 16%, а среди женщин лишь 5%. 29% мужчин думают о переезде, однако пока ничего не делают. Среди женщин таковых 19%.

Среди женщин вместо 14% уже вернулись из-за границы против 3% среди мужчин. 49% женщин не планируют переезжать против 38% мужчин.

Молодые специалисты до 25 лет чаще хотят уехать за границу: 53% против 45% среди айтишников в возрасте старше 30 лет. Среди молодежи больше тех, кто хотел бы пожить за границей и вернуться (13% среди респондентов до 25 лет против 8% в целом среди всех айтишнкиов).

Финансовое положение и доход не оказывают заметного влияния на желание эмигрировать.

Среди основных причин покинуть страну опрошенные назвали обстрелы, мобилизацию и недоверие к власти.

В мае власти констатировали продолжение оттока населения из Украины. К концу весны с начала текущего года еще 104 тысяч граждан уехали в Европу.

На днях мы приводили результаты опроса, по которому с каждым годом войны все меньше украинцев верят в возможность победы.