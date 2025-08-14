Около 650 тысяч мужчин призывного возраста покинули Украину.

Такие данные приводит британская газета The Telegraph в статье в заголовком "Почему разобщенные украинцы отказываются бороться за Зеленского".

Как сказано в материале, миллионы украинцев месяцами скрываются дома от мобилизации или за взятку покупают отсрочку по состоянию здоровья. Также "постоянно растет число дезертиров": среди мобилизованных в прошлом году количество самоволок и потерь превысило 200 тысяч человек. По неофициальным данным, более 400 солдат ежедневно покидают поле боя.

Из-за этого "вся линия обороны похожа на решето", "хаос нарастает, стабильной линии фронта как таковой фактически не существует", рассказали изданию украинские военные.

Украина "явно проигрывает войну" в основном из-за кадрового кризиса, считает польский военный аналитик Конрад Музыка.

Бойцы "измотаны годами войны, разочарованы жёстким командованием сверху и теми, кто уклоняется от службы", а "ощущаемый крен Дональда Трампа в сторону Москвы усугубил пораженческие настроения".

"Падение морального духа подпитывает порочный круг. По мере того, как редеют ряды, генералы сокращают другие подразделения, чтобы заполнить линию фронта. Авиамехаников и операторов радаров отправляют воевать в пехоте, где продолжительность жизни гораздо короче. Это, в свою очередь, ещё больше укрепляет решимость уклонистов держаться подальше. Даже для самых решительных импульс изменился. Полный крах маловероятен, но опасность заключается в том, что пораженческие настроения станут самореализующимися", - пишет The Telegraph.

На днях народный депутат Анна Скороход заявила, что количество тех, кто самовольно оставил часть, приблизилось к 400 тысячам.

А командиры ВСУ жалуются на низкое качество поступающего пополнения.