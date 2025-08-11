Две семьи из Запорожья обвинили воинскую часть города Самар в смерти своих мобилизованных родственников.

Об этом сообщает местное издание "ЗаБор".

Дочь 52-летнего Романа Пивторацкого сообщает, что после мобилизации у подъезда в Запорожье его повезли в учебный центр. В течение недели родным в части отвечали, что с ним "все в порядке" и он позвонит позже. Но через неделю семье сообщили о смерти, которая наступила уже через сутки после мобилизации.

Во время опознания на теле родные обнаружили многочисленные ушибы, включая разбитый затылок, синяки на груди и лице, но в медицинском заключении причиной смерти была указана острая сердечная недостаточность. ГБР начало расследование.

Дочь 46-летнего Василия Кулачека сообщает подобную историю. Мужчину мобилизовали 18 апреля, 21 апреля он уже погиб, но сообщение о смерти семья получила только 1 мая.

Официальной причиной смерти семье назвали массивное кровотечение, но на теле у него были ножевые ранения: одно в шею и два в области сердца. На орудии не было отпечатков пальцев.

О подобном случае в той же части Самара сообщалось и в феврале, когда погиб 34-летний Владислав Петров.

Ранее мы писали, что военный киевского ТЦК забил до смерти мобилизованного, от которого отказались учебные части.

Также мы рассказывали, что в Сумском городском ТЦК избили 40-летнего местного жителя Евгения Криводуба. От побоев он скончался в больнице.