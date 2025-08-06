Украинские власти отказываются расследовать смерть венгра Йожефа Шебештьена из Закарпатья, умершего после избиения сотрудниками ТЦК.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает издание Telex, комментируя информацию о том, что ГБР Украины не будет начинать расследование смерти венгра.

"Отказавшись расследовать это дело, украинские органы власти фактически признали, что в их стране принудительная мобилизация в армию, сопровождаемая жестокими побоями и даже избиением до смерти, является укоренившейся практикой, которая одобрена и осуществляется по приказу государства", – сказал глава венгерского МИД.

По его мнению, "такая страна не только не имеет места в Евросоюзе, но и не может считаться цивилизованной".

Также Сийярто раскритиковал Евросоюз за отсутствие осуждения принудительной мобилизации в Украине, что свидетельствует о его попустительстве и одобрении.

Напомним, Венгрия объявила санкции против украинских генералов в связи с гибелью венгра после избиения военкомами.

В МИД Украины назвали санкции Венгрии за гибель мобилизованного "проявлением неуважения" и предупредили об ответных ограничениях.