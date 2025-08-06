В Будапеште заявили, что Украина отказалась расследовать смерть мобилизованного на Закарпатье венгра
Украинские власти отказываются расследовать смерть венгра Йожефа Шебештьена из Закарпатья, умершего после избиения сотрудниками ТЦК.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает издание Telex, комментируя информацию о том, что ГБР Украины не будет начинать расследование смерти венгра.
"Отказавшись расследовать это дело, украинские органы власти фактически признали, что в их стране принудительная мобилизация в армию, сопровождаемая жестокими побоями и даже избиением до смерти, является укоренившейся практикой, которая одобрена и осуществляется по приказу государства", – сказал глава венгерского МИД.
По его мнению, "такая страна не только не имеет места в Евросоюзе, но и не может считаться цивилизованной".
Также Сийярто раскритиковал Евросоюз за отсутствие осуждения принудительной мобилизации в Украине, что свидетельствует о его попустительстве и одобрении.
Напомним, Венгрия объявила санкции против украинских генералов в связи с гибелью венгра после избиения военкомами.
В МИД Украины назвали санкции Венгрии за гибель мобилизованного "проявлением неуважения" и предупредили об ответных ограничениях.