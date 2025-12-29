Сегодня на Закарпатье Служба безопасности Украины провела обыск не только у руководителя Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Андрея Савчука. Следственные действия также проходят в областном ТЦК в Ужгороде, Мукачево, Сваляве, Воловце и в целом по всей Закарпатской области.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале закарпатский журналист Виталий Глагола со ссылкой на подписчиков.

По словам информаторов журналиста, они видели правоохранителей в помещениях ТЦК или возле частных домов чиновников. Так, обыски проводились по местам жительства руководителей ТЦК: у Николая Мигалейко, Андрея Олещука, Вячеслава Дворского, Игоря Павлова. При этом у Савчука сотрудники СБУ нашли около 100 тысяч долларов наличными, которые не были задекларированы.

"Все это указывает на масштабную и скоординированную операцию правоохранительных органов, которая проходит сразу в нескольких районах Закарпатья", - резюмировал Глагола.

СБУ подтвердила обыски и сообщила, что они проходят в рамках дела о незаконном лишении свободы человека.

Напомним осенью закарпатская волонтер Власта Рейпаши написала о смерти мобилизованного мужчины, отца троих несовершеннолетних детей с серьезной формой сахарного диабета 35-летнего Вячеслава Бека.

Хотя Рейпаши в своей публикации о гибели Бека никого не обвиняла, а лишь призвала городской совет и Ужгородский ТЦК посодействовать захоронению мужчины как военного, ей стали угрожать сотрудники Закарпатского ОТЦК. Угрозы ей поступали от Савчука, подполковника Александра Бовкуненко и полковника Дениса Волошина.