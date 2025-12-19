В городском совете Луцка прошли обыски Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом пишут местные паблики.

По предварительной информации, обыски проходят у мэра Игоря Полищука, а также у главы Волынского областного совета Григория Недопада.

При этом в НАБУ подтвердили эти данные, отметив, что обыски в горсовете Луцка касались взятки в 30 тыс. долл.

По версии следствия, лидеры фракций одной партии в городском и областном совете (бывший нардеп) просили взятку за строительство многоэтажки в Луцке. Владелец участка согласился, передал половину суммы и облсовет принял решение.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Также мэр города Игорь Полищук сообщил, что обыски прошли у него дома.

