Нардеп Анна Скороход отрицает выдвинутые ей со стороны НАБУ и СБУ обвинения в получении взятки за организацию решения о наложении санкций СНБО.

Она заявила, что выложенные НАБУ фото с деньгами сделаны не в ее квартире, где проходили обыски.

"У меня нет той кухни, нет той плитки, и деньги, которые они показали на фото в какой-то комнате — не мои. Ни деньги, ни комната. У меня перевернули всё вверх дном, залезли в каждую щель. И что нашли? Ничего. Поэтому решили иллюстрировать новость фейковыми фотографиями", - заявляет Скороход.

Она также назвала выложенное видео с ее разговором монтажом и "вырезками из контекста".

"Полная версия выглядит совершенно иначе, и я дам по этому поводу дополнительные комментарии. Я не арестована. Мне вручили подозрение, но ничем не смогли это подкрепить. Я готова к сотрудничеству, потому что мне нечего скрывать. Более того, я буду требовать полного расследования этой провокации", - заявила нардеп.

Дело против себя она связывает со стремлением властей сорвать ее поездку в США.

"Самое главное. Почему именно сейчас? Событие, о котором идет речь в деле, согласно видео, якобы произошло еще в сентябре. Почему обыски прошли именно сегодня? Ответ простой. Эта "спецоперация" странным образом совпала с моей командировкой в Соединённые Штаты Америки. Это выглядит не как следственные действия, а как сфабрикованное наспех политическое давление, цель которого - сорвать мою поездку на международные встречи", - заявляет Скороход.

Ранее в НАБУ сообщали, что Анне Скороход вручили подозрение. По версии следствия, группа, которую возглавляла Скороход, предложила бизнесмену за 250 тыс. долл. организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.

Сама Скороход свою вину не признает и считает дело против нее политическим преследованием.